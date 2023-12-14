Рок-певицу Патти Смит госпитализировали во время тура по Италии

Всемирно известная рок-певица Патти Смит во время концертного тура по Италии угодила в больницу, сообщил журнал People.

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76-летняя артистка должна была выступить перед своими поклонниками в Болонье, но концерт внезапно отменили. Позже выяснилось, что это связано с ухудшением здоровья Смит. Исполнительницу на машине скорой помощи срочно доставили в местную больницу.

Что именно стало причиной госпитализации певицы, пока не афишируется. Следующий концерт Патти Смит по плану должен состоятся в Венеции. Никаких данных по поводу того, состоится ли выступление пока нет.

Ранее Николай Носков прервал выступление в Сочи из-за ухудшения самочувствия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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