Рок-певицу Патти Смит госпитализировали во время тура по Италии
Всемирно известная рок-певица Патти Смит во время концертного тура по Италии угодила в больницу, сообщил журнал People.
76-летняя артистка должна была выступить перед своими поклонниками в Болонье, но концерт внезапно отменили. Позже выяснилось, что это связано с ухудшением здоровья Смит. Исполнительницу на машине скорой помощи срочно доставили в местную больницу.
Что именно стало причиной госпитализации певицы, пока не афишируется. Следующий концерт Патти Смит по плану должен состоятся в Венеции. Никаких данных по поводу того, состоится ли выступление пока нет.
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