Рок-певицу Патти Смит госпитализировали во время тура по Италии

76-летняя артистка должна была выступить перед своими поклонниками в Болонье, но концерт внезапно отменили. Позже выяснилось, что это связано с ухудшением здоровья Смит. Исполнительницу на машине скорой помощи срочно доставили в местную больницу.

Что именно стало причиной госпитализации певицы, пока не афишируется. Следующий концерт Патти Смит по плану должен состоятся в Венеции. Никаких данных по поводу того, состоится ли выступление пока нет.

Ранее Николай Носков прервал выступление в Сочи из-за ухудшения самочувствия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

