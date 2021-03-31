Рэпер Паша Техник получил 11 месяцев тюрьмы за вождение пьяным

Российский рэпер Паша Техник был признан виновным в повторном вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и проведет в заключение 11 месяцев, сообщает Telegram-канал Baza. При этом в срок войдет то время, которое хип-хоп исполнитель уже провел в тюрьме.

Baza пишет, что приговор вынесли в сентябре 2020, а в декабре, после апелляции, его утвердили и Пашу отправили на реабилитацию в тюрьму. Сам инцидент произошел 17 июня 2020 года в Балашихе около посёлка Безменково-2. Сотрудники ДПС остановили «Хаммер» рэп-исполнителя, после экспертизы тот был признан пьяным. Ивлев (такова настоящая фамилия Паши) признал вину. Также было выявлено, что Техник страдает от психического расстройства, вызванного употреблением наркотиков.

Помимо тюрьмы суд наложил запрет на вождение автомобиля на два года. Это не первое уголовное дело в отношении певца. В 2000-е Техник уже отбывал наказание в тюрьме за хранение наркотиков.

