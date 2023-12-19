Панк-группа «Йорш» выпустила благотворительный сингл «На моих тату»

Панк-группа ЙОРШ выпустила новый сингл «На моих тату». Это трек-адаптация (но не кавер) песни стадионной американской команды Dropkick Murphys «Rose Tattoo».

Всю прибыль, полученную от его прослушивания на цифровых платформах, музыканты направят в «Фонд борьбы с лейкемией».

Панк-группа «Йорш» выпустила альбом-антиутопию «Счастье, часть 1»

Ранее лидер и вокалист панк-рок-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью «Радиоточке НСН»рассказал, что считает главным в панке, и назвал любимые группы этого музыкального жанра. Он отметил, что для него субкультура панк-рока это, в первую очередь, свобода: творческая свобода, свобода мысли, свобода слова, самовыражения, некий переход за грань и постоянное стремление пробовать что-то новое.

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ФОТО: Пресс-служба группы "Йорш"
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