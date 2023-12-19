Панк-группа «Йорш» выпустила благотворительный сингл «На моих тату»

Ранее лидер и вокалист панк-рок-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью «Радиоточке НСН»рассказал, что считает главным в панке, и назвал любимые группы этого музыкального жанра. Он отметил, что для него субкультура панк-рока это, в первую очередь, свобода: творческая свобода, свобода мысли, свобода слова, самовыражения, некий переход за грань и постоянное стремление пробовать что-то новое.

