Панк-группа «Йорш» выпустила альбом-антиутопию «Счастье, часть 1»

Одна из песен под названием «Рамки» будет представлена 11 августа в хит-параде «Чартова Дюжина» на НАШЕм Радио.

Новая пластинка — это приквел вышедшего три года назад альбома «Счастье, часть 2», который по итогу сборов на цифровых платформах недавно получил золотой статус.

Ранее лидер распавшейся в 2022 году группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин раскритиковал участников фестиваля Константина Кинчева «KKinchevFest». В ответ лидер коллектива «Йорш» Дима Сокол нецензурно объяснил ему, что не собирается оправдываться «перед жирными пенсионерами, с острым дефицитом внимания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

