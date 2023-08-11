Панк-группа «Йорш» выпустила альбом-антиутопию «Счастье, часть 1»
Панк-группа «Йорш» выпустила альбом-антиутопию «Счастье, часть 1». Релиз состоит из двух частей по три главы в каждой, в которых слушатель знакомится с лирическим героем, узнает его поближе и вместе с ним пройдёт состояния от юношеского максимализма до заложника бытовых и социальных проблем.
Одна из песен под названием «Рамки» будет представлена 11 августа в хит-параде «Чартова Дюжина» на НАШЕм Радио.
Новая пластинка — это приквел вышедшего три года назад альбома «Счастье, часть 2», который по итогу сборов на цифровых платформах недавно получил золотой статус.
Ранее лидер распавшейся в 2022 году группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин раскритиковал участников фестиваля Константина Кинчева «KKinchevFest». В ответ лидер коллектива «Йорш» Дима Сокол нецензурно объяснил ему, что не собирается оправдываться «перед жирными пенсионерами, с острым дефицитом внимания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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