Панк-группа «Йорш» выпустила альбом-антиутопию «Счастье, часть 1»

Панк-группа «Йорш» выпустила альбом-антиутопию «Счастье, часть 1». Релиз состоит из двух частей по три главы в каждой, в которых слушатель знакомится с лирическим героем, узнает его поближе и вместе с ним пройдёт состояния от юношеского максимализма до заложника бытовых и социальных проблем.

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Одна из песен под названием «Рамки» будет представлена 11 августа в хит-параде «Чартова Дюжина» на НАШЕм Радио.

Новая пластинка — это приквел вышедшего три года назад альбома «Счастье, часть 2», который по итогу сборов на цифровых платформах недавно получил золотой статус.

Ранее лидер распавшейся в 2022 году группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин раскритиковал участников фестиваля Константина Кинчева «KKinchevFest». В ответ лидер коллектива «Йорш» Дима Сокол нецензурно объяснил ему, что не собирается оправдываться «перед жирными пенсионерами, с острым дефицитом внимания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба группы "Йорш"
ТЕГИ:Чартова ДюжинаНовый АльбомМузыкаРок-музыка

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