«Дикая история!»: Лидер группы «Йорш» назвал ужасом нападение на панка в Электростали
Дмитрий «Сокол» сказал в эфире НСН, что в «нулевые» было страшно ходить с ирокезами из-за агрессивных гопников и скинхедов, но в 2023 году дико слышать истории о поножовщине из-за прически.
Лидер панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН возмутился историей с нападением на подростка из-за ирокеза, при этом отметив, что раньше молодежь была еще более агрессивной.
Накануне стало известно, что в подмосковной Электростали двое мужчин, которым не понравился цветной ирокез молодого человека, срезали ему скальп ножом. Подозреваемые в нападении уже задержаны. Девушка пострадавшего, который готовится к операции, сообщила, что тот считает себя панком и поддерживает эту субкультуру.
«В нулевые было страшно так ходить, особенно в небольшом подмосковном городе, но ходили. Было много гопников и скинхедов, да и в целом молодежь была более агрессивная, чем сегодня. Сейчас уже думал, все к этому давно привыкли, и панками никого не удивишь. Конфликты случались достаточно часто, но тогда в принципе и без ирокеза к тебе могли пристать на улице», - сказал Дима «Сокол».
По его словам, для 2023 года произошедшая история это «дикость».
«С одной стороны, когда ты выглядишь или ведешь себя как-то неординарно, то стоит быть готовым к тому, что это кому-то может не понравиться. С другой стороны, если твой внешний вид не выходит за рамки приличия, то в 2023 году дико слышать такие истории. Ну и в любом случае поножовщина - это прямо ужас. Пострадавшему желаю поскорее прийти в себя и выздоровления», - подчеркнул лидер панк-группы из подмосковного Подольска.
По данным СМИ, нападение на 19-летнего жителя Электростали произошло после того, как он попросил прикурить у двух приезжих. Им не понравилась прическа юноши, зеленый ирокез, после чего мужчины пустили в ход нож и попытались снять с него скальп. По данным МВД, оба подозреваемых в нападении задержаны. Сообщается, что один из них житель Коми, другой был задержан в Обнинске Калужской области. Гражданство нападавших не уточняется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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