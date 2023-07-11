«Дикая история!»: Лидер группы «Йорш» назвал ужасом нападение на панка в Электростали

Лидер панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН возмутился историей с нападением на подростка из-за ирокеза, при этом отметив, что раньше молодежь была еще более агрессивной.

Накануне стало известно, что в подмосковной Электростали двое мужчин, которым не понравился цветной ирокез молодого человека, срезали ему скальп ножом. Подозреваемые в нападении уже задержаны. Девушка пострадавшего, который готовится к операции, сообщила, что тот считает себя панком и поддерживает эту субкультуру.