Оззи Осборн заявил о желании записать альбом и отправиться в тур

По словам 74-летнего музыканта, он пока не может нормально ходить, но несмотря на это намерен записать новый альбом в начале 2024 года и даже начал работать над будущей пластинкой.

«Я сделал два альбома не так давно, но хочу записать ещё один, а затем снова отправиться в путь», - сказал рокер.

Ранее Осборн заявил о намерении уехать из США, где проживает последние двадцать лет, из-за роста насилия в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

