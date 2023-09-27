Оззи Осборн заявил о желании записать альбом и отправиться в тур
Рок-ветеран Оззи Осборн в интервью Metal Hammer заявил, что после нескольких операций на позвоночнике у него нет болей и он стал лучше себя чувствовать.
По словам 74-летнего музыканта, он пока не может нормально ходить, но несмотря на это намерен записать новый альбом в начале 2024 года и даже начал работать над будущей пластинкой.
«Я сделал два альбома не так давно, но хочу записать ещё один, а затем снова отправиться в путь», - сказал рокер.
Ранее Осборн заявил о намерении уехать из США, где проживает последние двадцать лет, из-за роста насилия в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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