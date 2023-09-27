Оззи Осборн заявил о желании записать альбом и отправиться в тур

Рок-ветеран Оззи Осборн в интервью Metal Hammer заявил, что после нескольких операций на позвоночнике у него нет болей и он стал лучше себя чувствовать.

Кори Тейлор рассказал, как Оззи Осборн попросился в группу Slipknot

По словам 74-летнего музыканта, он пока не может нормально ходить, но несмотря на это намерен записать новый альбом в начале 2024 года и даже начал работать над будущей пластинкой.

«Я сделал два альбома не так давно, но хочу записать ещё один, а затем снова отправиться в путь», - сказал рокер.

Ранее Осборн заявил о намерении уехать из США, где проживает последние двадцать лет, из-за роста насилия в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Аркадий Семенов
ТЕГИ:ГастролиНовый АльбомМузыкантыРок-музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры