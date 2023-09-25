Кори Тейлор рассказал, как Оззи Осборн попросился в группу Slipknot

Фронтмен группы Slipknot Кори Тейлор в интервью Classic Rock заявил, что в 1999 году на фестивале Ozzfest Оззи Осборн озвучил желание стать участником коллектива.

Оззи Осборн намерен покинуть США из-за роста насилия

По его словам, на мероприятие их пригласил сын легендарного вокалиста Black Sabbath Джек, которому нравится творчество Slipknot. И после того, как Осборну-старшему представили Тейлора, он сразу высказал желание быть членом группы.

«Вас девять? Я хочу быть десятым!», - процитировал Оззи фронтмен Slipknot и добавил, что в ответ предложил Осборну ему «делать всё, что он хочет».

Ранее Оззи Осборн заявил, что из-за проблем со здоровьем вынужден отказаться от тура по по Великобритании и другим странам Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Аркадий Семенов
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры