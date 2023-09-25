Кори Тейлор рассказал, как Оззи Осборн попросился в группу Slipknot
Фронтмен группы Slipknot Кори Тейлор в интервью Classic Rock заявил, что в 1999 году на фестивале Ozzfest Оззи Осборн озвучил желание стать участником коллектива.
По его словам, на мероприятие их пригласил сын легендарного вокалиста Black Sabbath Джек, которому нравится творчество Slipknot. И после того, как Осборну-старшему представили Тейлора, он сразу высказал желание быть членом группы.
«Вас девять? Я хочу быть десятым!», - процитировал Оззи фронтмен Slipknot и добавил, что в ответ предложил Осборну ему «делать всё, что он хочет».
Ранее Оззи Осборн заявил, что из-за проблем со здоровьем вынужден отказаться от тура по по Великобритании и другим странам Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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