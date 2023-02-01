Оззи Осборн отказался от европейского тура из-за проблем со здоровьем
Один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн в своих соцсетях заявил, что из-за проблем со здоровьем вынужден отказаться от тура по по Великобритании и другим странам Европы.
74-летний британский рок-музыкант напомнил, что четыре года назад повредил спину, после чего перенёс три операции, лечение стволовыми клетками и бесконечную физиотерапию.
Озборн отметил, что, несмотря на все усилия врачей его тело «всё еще слабо» и он физически не сможет перенести путешествие.
«Я никогда не мог представить, что мои дни в турне закончатся таким образом. Моя команда в настоящее время пытается придумать, где я смог бы выступать без необходимости переездов из города в города и из страны в страну», – заключил рокер, добавив, что билет можно сдать и вернуть деньги.
Ранее группа ДДТ объявила, что концерты, запланированные на февраль в Челябинске и Магнитогорске, перенесены на неопределенный срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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