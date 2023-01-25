Монеточка отменила концерты в России

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) (внесена в реестр физлиц-иноагентов) отменила концерты в России. Об этом она сообщила в соцсетях.

При этом она добавила, что рассчитывает когда-нибудь снова выступить на российских площадках.

Ранее Министерство юстиции России включило Монеточку в список иноагентов за выход на сцену в Литве с бело-синим флагом, запрещенные лозунги, поддержку Украины, высказывания против спецоперации и получение помощи от иностранных источников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

