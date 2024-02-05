Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменен

Запланированный на март этого года тур Кристины Орбакайте по сибирским городам отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора концертов.

СМИ: Концерт Орбакайте в Петербурге состоится
«Весь маршрут снялся… Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведем в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год», - цитирует организатора агентство.

Он также подтвердил отмену выступлений певицы в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ.

Ранее днем Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:СибирьКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры