Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменен
5 февраля 202413:33
Запланированный на март этого года тур Кристины Орбакайте по сибирским городам отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора концертов.
«Весь маршрут снялся… Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведем в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год», - цитирует организатора агентство.
Он также подтвердил отмену выступлений певицы в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ.
Ранее днем Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru