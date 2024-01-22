Концертный директор Орбакайте признался, что не понимает причину отмены ее концерта
Концертный директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что не понимает причину отмены концерта артистки в Улан-Удэ. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».
Выступление Орбакайте было запланировано на 13 марта. Однако глава организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев обратился с просьбой отменить концерт. По его мнению, артистка ранее якобы финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Затем, 19 январе министерство спорта и молодежной политики республики приняло решение об отмене выступления.
Как подчеркнул концертный директор певицы, она в новогоднюю ночь появилась в программах на федеральных каналах. По его словам, оснований для отмены концерта нет.
«Вообще ничего не понимаем», - добавил Качан.
Ранее в Новосибирске и Омске отменили концерты российской певицы Лолиты Милявской, передает «Радиоточка НСН».
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