Концертный директор Орбакайте признался, что не понимает причину отмены ее концерта

Концертный директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что не понимает причину отмены концерта артистки в Улан-Удэ. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».

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Выступление Орбакайте было запланировано на 13 марта. Однако глава организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев обратился с просьбой отменить концерт. По его мнению, артистка ранее якобы финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Затем, 19 январе министерство спорта и молодежной политики республики приняло решение об отмене выступления.

Как подчеркнул концертный директор певицы, она в новогоднюю ночь появилась в программах на федеральных каналах. По его словам, оснований для отмены концерта нет.

«Вообще ничего не понимаем», - добавил Качан.

Ранее в Новосибирске и Омске отменили концерты российской певицы Лолиты Милявской, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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