Отношения Тейлор Свифт и Трэвиса Келси хотят превратить в кинокомедию

Отношения американской певицы Тейлор Свифт и игрока Kansas City Chiefs Трэвиса Келси хотят превратить в романтическую комедию. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

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По данным издания, над проектом работают профессиональная лига американского футбола (NFL) и кинокомпания Hallmark. При этом у будущего фильма уже есть название - «Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story».

По сюжету главная героиня Алана болеет за команду Kansas City Chiefs. Она решает принять участие в конкурсе «Болельщик года», в ходе которого между ней и руководителем фанатской организации Дерриком возникают чувства.

Дата премьеры фильма пока не объявлена.

Ранее голливудский инсайдер Дэниел Рихтман заявил, что Тейлор Свифт может сыграть в новом фильме вселенной Marvel, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети певицы
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