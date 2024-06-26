Отношения Тейлор Свифт и Трэвиса Келси хотят превратить в кинокомедию
Отношения американской певицы Тейлор Свифт и игрока Kansas City Chiefs Трэвиса Келси хотят превратить в романтическую комедию. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
По данным издания, над проектом работают профессиональная лига американского футбола (NFL) и кинокомпания Hallmark. При этом у будущего фильма уже есть название - «Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story».
По сюжету главная героиня Алана болеет за команду Kansas City Chiefs. Она решает принять участие в конкурсе «Болельщик года», в ходе которого между ней и руководителем фанатской организации Дерриком возникают чувства.
Дата премьеры фильма пока не объявлена.
Ранее голливудский инсайдер Дэниел Рихтман заявил, что Тейлор Свифт может сыграть в новом фильме вселенной Marvel, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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