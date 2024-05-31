Пэрис Хилтон выпустит первый за 18 лет альбом Infinite Icon
Актриса, телеведущая и певица Пэрис Хилтон анонсировала выход альбома Infinite Icon, релиз запланирован на 6 сентября.
В 2023 году была представлена композиция Hot One, которая также войдет в будущий альбом. Второй его сингл будет доступен в июне 2024 года.
Дебютный и единственный альбом Paris певица выпустила в 2006 году. В дальнейшем Хилтон представляла только отдельные песни, в 2024 году она приняла участие в записи трека исполнительницы Sia «Fame Won't Love».
Ранее американская певица Билли Айлиш представила третий студийный альбом «Hit Me Hard and Soft», состоящий из 10 композиций. Певица отказалась от выпуска синглов и представила все новые песни в один день, передает «Радиоточка НСН».
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