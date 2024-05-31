Пэрис Хилтон выпустит первый за 18 лет альбом Infinite Icon

Актриса, телеведущая и певица Пэрис Хилтон анонсировала выход альбома Infinite Icon, релиз запланирован на 6 сентября.

Альбом Тейлор Свифт продался на виниле тиражом в 700 тысяч копий за три дня

В 2023 году была представлена композиция Hot One, которая также войдет в будущий альбом. Второй его сингл будет доступен в июне 2024 года.

Дебютный и единственный альбом Paris певица выпустила в 2006 году. В дальнейшем Хилтон представляла только отдельные песни, в 2024 году она приняла участие в записи трека исполнительницы Sia «Fame Won't Love».

Ранее американская певица Билли Айлиш представила третий студийный альбом «Hit Me Hard and Soft», состоящий из 10 композиций. Певица отказалась от выпуска синглов и представила все новые песни в один день, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПевицаМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры