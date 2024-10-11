Певица Слава возмутилась отменой концертов в Дагестане
Певица Слава понесла значительные, по её словам, финансовые потери после отмены её концертов в Махачкале и Владикавказе, сообщает «Комсомольская правда».
По её словам, об отмене концерта в Махачкала она узнала, когда уже прибыла со своей командой в столицу Дагестана.
«По каким причинам, я клянусь, я не знаю, вот честно», - заявила певица в видеообращении к поклонникам.
Слава рассказала, ей нужно выплачивать зарплату команде из 25 человек, а также оплачивать перевозку дорогостоящего оборудования. Она также отметила, что в этой трудной ситуации помогла любовь.
«У нас свадьба в Махачкале образовалась. Очень масштабная – на 1500 тысячи человек. Как раз, как мой сольник», – добавила певица.
Ранее певица Кристина Орбакайте ответила на отмену концертов в России фразой Пугачевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru