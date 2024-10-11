Певица Слава возмутилась отменой концертов в Дагестане

По её словам, об отмене концерта в Махачкала она узнала, когда уже прибыла со своей командой в столицу Дагестана.

«По каким причинам, я клянусь, я не знаю, вот честно», - заявила певица в видеообращении к поклонникам.

Слава рассказала, ей нужно выплачивать зарплату команде из 25 человек, а также оплачивать перевозку дорогостоящего оборудования. Она также отметила, что в этой трудной ситуации помогла любовь.

«У нас свадьба в Махачкале образовалась. Очень масштабная – на 1500 тысячи человек. Как раз, как мой сольник», – добавила певица.

Ранее певица Кристина Орбакайте ответила на отмену концертов в России фразой Пугачевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



