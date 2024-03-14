Концерт группы «Пилот» в Перми отменили за день до мероприятия

Концерт рок-группы «Пилот» в Перми, который должен был состояться 14 марта, перенесли на 19 октября. Выступление отменили за день до мероприятия, сообщает концерт-холл «Свобода» в соцсети «ВКонтакте».

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Организаторы сообщили, что все приобретенные билеты действительны на новую дату. О причине отмены шоу ничего не сообщается.

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ФОТО: Пресс-служба группы "Пилот" | Наталия Калиниченко
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