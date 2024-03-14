Концерт группы «Пилот» в Перми отменили за день до мероприятия
14 марта 202412:15
Концерт рок-группы «Пилот» в Перми, который должен был состояться 14 марта, перенесли на 19 октября. Выступление отменили за день до мероприятия, сообщает концерт-холл «Свобода» в соцсети «ВКонтакте».
Организаторы сообщили, что все приобретенные билеты действительны на новую дату. О причине отмены шоу ничего не сообщается.
Ранее певица Лолита Милявская назвала «проведением Господа» вынужденную паузу в карьере из-за скандала после «голой вечеринки».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У поселка Теткино в Курской области идет бой с ДРГ
- Дженнифер Лопес снялась в фантастическом боевике «Атлас»
- В Курской области столкнулись электричка и легковой автомобиль
- Берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
- Песков: Решение по активам Danone приняли по соображениям целесообразности
- Концерт группы «Пилот» в Перми отменили за день до мероприятия
- Волочкова назвала смерть Наталии Касаткиной большой утратой для русского балета
- Любимова: кинотеатрам в России не хватает порядка 50 фильмов в год
- СМИ: Генри Кавилл снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»
- Старовойт предупредил о попытках диверсантов проникнуть в Курскую область
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru