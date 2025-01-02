Отметивший юбилей Вадим Самойлов анонсировал «мини-фестиваль Свердловского рок-клуба»

Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал в разговоре с НСН, что в 2025 году планирует продолжить юбилейный тур, который завершится весной большими концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

Самойлов признался, что минувший год запомнился ему мировыми политическими перипетиями и началом собственного юбилейного тура.