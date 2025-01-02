Отметивший юбилей Вадим Самойлов анонсировал «мини-фестиваль Свердловского рок-клуба»

Вадим Самойлов в прошлом году отправился в юбилейный тур, а в этом году даст большие столичные концерты с легендами свердловского рока.

Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал в разговоре с НСН, что в 2025 году планирует продолжить юбилейный тур, который завершится весной большими концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

Самойлов признался, что минувший год запомнился ему мировыми политическими перипетиями и началом собственного юбилейного тура.

The Hatters и Вадим Самойлов представили каверы друг на друга
«Мировым итогом стало изменение ситуации в Америке в связи с выборами Трампа и возможными грядущими сильными трансформациями в американской системе. Это, бесспорно, повлияет на геополитику. Кроме того, отмечу обострение на Украине, я за этим слежу. В плане карьеры год запомнился мне тем, что мне исполнилось 60 лет, я отправился в юбилейный тур. Начал его с Екатеринбурга и сейчас продолжаю», — сказал Самойлов.

Собеседник НСН анонсировал продолжение юбилейного тура в 2025 году, а также большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

«В новом году буду выступать, у меня планируются поездки по российским городам с юбилейной программой. Обязательно прозвучат хиты “Агаты Кристи”, композиции из моих сольных альбомов, новинки. Закончится этот тур весной большими концертами в Москве и Санкт-Петербурге. В них также примут участие легенды Свердловского рок-клуба: группа “Урфин Джюс”, “Настя” и Егор Белкин. Это будет мини-фестиваль Свердловского рок-клуба спустя несколько десятилетий. Концерты пройдут в Санкт-Петербурге (“А2”, два дня подряд) и Москве (“Горбушка”, два дня подряд)», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что памятную доску в честь рок-группы «Агата Кристи» планируют установить на корпусе Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиНовый ГодРок-музыкаМузыкаВадим Самойлов

Горячие новости

Все новости

партнеры