На здании УрФУ появится памятная доска в честь группы «Агата Кристи»
Памятную доску в честь рок-группы «Агата Кристи» планируют установить на корпусе Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава центра поддержки культурного наследия и традиций «Денежкин Камень» Олег Гененфельд, пишет «Коммерсантъ-Урал».
Доску разместят на здании радиофака по предложению центра. Руководство университета одобрило идею. Макет памятной доски разработал известный екатеринбургский дизайнер, экс-участник Свердловского рок-клуба, режиссер и продюсер Олег Ракович.
Проект памятного знака находится на стадии технического согласования, как ожидается, он будет открыт в 2025 году.
Группа «Агата Кристи» была основана в Свердловске в 1988 году, в ее состав вошли Вадим и Глеб Самойловы, Александр Козлов и Петр Май. Предшественником коллектива была группа, созданная Вадимом Самойловым в 1984 году на базе радиотехнического факультета Уральского политехнического института (позднее вуз преобразовали в УрФУ).
Ранее Вадим Самойлов рассказал о желании перезапустить Свердловский рок-клуб.
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