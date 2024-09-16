The Hatters и Вадим Самойлов представили каверы друг на друга

Группа The Hatters и Вадим Самойлов представили совместный макси-сингл, который вышел в рамках проекта «Битва Поколений» на Муз-ТВ.

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Для сингла музыканты обменялись песнями. Вадим Самойлов исполнил композицию «Я делаю шаг» 2020 года, а The Hatters представили свой вариант хита «Сказочная тайга» группы «Агата Кристи» 1994 года.

«Тишину разрывает наш одноименный релиз в рамках «Битвы Поколений». Приятного прослушивания, друзья!», - говорится в описании сингла, который уже доступен на стримминговых площадках.

Ранее группа The Hatters и Найк Борзов представили видео на совместную песню «Море», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Ольга Махалова
ТЕГИ:ПесниМузыкаМузыкантыВадим СамойловThe Hatters

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