The Hatters и Вадим Самойлов представили каверы друг на друга

Банк России видит необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитных условий Энергетики ввели в Ростовской области временные отключения из-за ландшафтных пожаров Генсек НАТО заявил что ВСУ якобы имеют право поражать цели на территории России СМИ: Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа несколько раз связывался с ВСУ Британская верфь, построившая пароход «Титаник», перейдёт под внешнее управление