The Hatters и Вадим Самойлов представили каверы друг на друга
Группа The Hatters и Вадим Самойлов представили совместный макси-сингл, который вышел в рамках проекта «Битва Поколений» на Муз-ТВ.
Для сингла музыканты обменялись песнями. Вадим Самойлов исполнил композицию «Я делаю шаг» 2020 года, а The Hatters представили свой вариант хита «Сказочная тайга» группы «Агата Кристи» 1994 года.
«Тишину разрывает наш одноименный релиз в рамках «Битвы Поколений». Приятного прослушивания, друзья!», - говорится в описании сингла, который уже доступен на стримминговых площадках.
Ранее группа The Hatters и Найк Борзов представили видео на совместную песню «Море», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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