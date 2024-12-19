«Отличная самоирония!»: Люся Чеботина рассказала о «спонтанном» дуэте со Шнуровым
Певица Люся Чеботина заявила спецкору НСН, что «фит» с группой Ленинград случился совершенно спонтанно во время ее встречи со Шнуровым на кухне.
Российская певица Люся Чеботина рассказала спецкору НСН о том, как проходила работа с солистом группы Ленинград Сергеем Шнуровым над их дуэтом «Лучше не будем» и заявила, что у певца отличное чувство юмора и самоиронии.
«Это была очень спонтанная и неожиданная история для него и для меня в том числе. Я готовилась к трибьюту Игоря Крутого, приехала на студию записывать его трек, и на кухне, где все пьют кофе, сидел Сергей и играл на гитаре. Он мне сказал: «О, это же ты поешь «За бывшего»! Мы там хотим у тебя строчки «потырить» и начинает играть. Я стала ему подпевать, и он говорит: «Супер! Пошли писать». Вот так за каких-то 15 минут мы создали «фит» с группой «Ленинград». Сергей очень веселый, у него отличное чувство юмора. Мне не удалось с ним близко познакомиться, потому что мы взаимодействовали исключительно в рамках рабочего процесса. Могу сказать, что это человек с отличной самоиронией и постиронией. Он создает максимально веселые треки, которые поднимут каждого на любой вечеринке», - отметила она на Новогоднем концерте ЖАРА 2024
Ранее Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» в ходе обсуждения нового альбома «Синяя Богиня» заявил, что сегодня в мире слишком много феминистской повестки, а за мужчин давным-давно никто не вступался.
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