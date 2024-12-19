«Отличная самоирония!»: Люся Чеботина рассказала о «спонтанном» дуэте со Шнуровым

«Это была очень спонтанная и неожиданная история для него и для меня в том числе. Я готовилась к трибьюту Игоря Крутого, приехала на студию записывать его трек, и на кухне, где все пьют кофе, сидел Сергей и играл на гитаре. Он мне сказал: «О, это же ты поешь «За бывшего»! Мы там хотим у тебя строчки «потырить» и начинает играть. Я стала ему подпевать, и он говорит: «Супер! Пошли писать». Вот так за каких-то 15 минут мы создали «фит» с группой «Ленинград». Сергей очень веселый, у него отличное чувство юмора. Мне не удалось с ним близко познакомиться, потому что мы взаимодействовали исключительно в рамках рабочего процесса. Могу сказать, что это человек с отличной самоиронией и постиронией. Он создает максимально веселые треки, которые поднимут каждого на любой вечеринке», - отметила она на Новогоднем концерте ЖАРА 2024

Ранее Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» в ходе обсуждения нового альбома «Синяя Богиня» заявил, что сегодня в мире слишком много феминистской повестки, а за мужчин давным-давно никто не вступался.

