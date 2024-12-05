«И началось!»: Шнуров вспомнил, как пытался петь без мата
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» рассказал, как пытался петь без мата на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что группу неоднократно просили выступить, но не материться в ходе концерта. Шнуров вспомнил выступление на Дворцовой площади и отметил, что песни «Ленинграда» без мата – «не то».
«Помню, мы чествовали хоккейную команду СКА на Дворцовой площади. Это было днем, мы долго выступали без мата, а потом ко мне ворвалась хоккейная команда и закричала: «Давай, уже пора!». Было нужно срочно исполнить, и, наплевав на все, мы пошли со всей командой на Дворцовую площадь. Перед этим я попросил, чтобы убрали детей, что я сделаю длинную паузу перед тем, как буду выступать. Получилось так, что организаторы захотели сначала все без мата, а потом пришли к тому, что все-таки без мата не то. И началось!», - сказал Шнуров.
Ранее, 29 ноября, группа «Ленинград» выпустила новый альбом «Синяя Богиня». Он состоит из 13-ти песен. В записи одной из них – «Лучше не будем» – приняла участие поп-певица Люся Чеботина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru