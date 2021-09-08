Отец Бритни Спирс официально просит снять с него обязанности опекуна поп-певицы

Отец певицы Бритни Спирс Джейми официально просит снять с него обязанности опекуна своей совершеннолетней дочери. Соответствующие документы он уже передал в суд. Об этом сообщает CNN.

Адвокаты артистки уже назвали это «крупной юридической победой». Ближайшее заседание по делу об опеке на Бритни Спирс назначено на 29 сентября.

Ранее, отец Бритни Спирс, который дал добро на отказ от опекунства над своей дочерью, требовал от нее около $2 млн отступных.

