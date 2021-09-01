TMZ : отец Бритни Спирс требует от нее $2 млн

Как говорят правозащитники певицы, Джеймс Спирс перед тем, как отказаться от опекунства, рассчитывает погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, сотрудничавшей с певицей. Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт называет желание ее отца попыткой вымогательства.

В августе Джеймс Спирс принял решение отказаться опекунства над дочерью.

Отец Спирс направил соответствующее уведомление в Верховный суд Лос-Анджелеса в ответ на ходатайство певицы об его отстранении от опекунства

