TMZ : отец Бритни Спирс требует от нее $2 млн
Отец американской популярной певицы Бритни Спирс, который дал добро на отказ от опекунства над своей дочерью, требует от нее около $2 млн отступных, пишет портал TMZ со ссылкой на судебные материалы.
Как говорят правозащитники певицы, Джеймс Спирс перед тем, как отказаться от опекунства, рассчитывает погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, сотрудничавшей с певицей. Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт называет желание ее отца попыткой вымогательства.
В августе Джеймс Спирс принял решение отказаться опекунства над дочерью.
Отец Спирс направил соответствующее уведомление в Верховный суд Лос-Анджелеса в ответ на ходатайство певицы об его отстранении от опекунства
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