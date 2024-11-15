«Балалаечники и хор с драм-н-бейс»: Нейромонах Феофан о юбилейных концертах
Нейромонах Феофан сообщил НСН, что в рамках юбилейного концерта в Москве и Санкт-Петербурге на одной сцене с гитарами встретятся духовые инструменты, а за создание особой атмосферы будет отвечать хор.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как лидер российской драм-н-бейс-проекта Нейромонах Феофан, рассказал НСН о предстоящих концертах в Москве и Санкт-Петербурге, пообещав множество сюрпризов.
Концерт, которым группа намерена отметить пятнадцатилетие, состоится в столице 16 ноября на площадке VK Stadium. В Санкт-Петербурге выступление пройдет 7 декабря в клубе А2.
«Специально для пятнадцатилетия мы собрали все самые интересные творческие решения, которые были у нас использованы на всех концертах. Посему пригласили гитариста с басистом, то есть у нас будет тяжелая часть. Балалаечники тоже очень органично вписались, их партии сильно украшают песнопение. Приглашен и хор на четыре голоса, он создает атмосферу. В завершение всего этого парада приглашенных музыкантов у нас будет духовая секция, трубачи. На первый взгляд кажется, что они странно звучат с драм-н-бейс, но могу сказать, что музыканты очень органично вписались. Конечно же, будет и Медведь, у него появился новый талант. Он наслушался драм-н-бейс, поэтому не только поет, но у него еще и из глаз лазеры светят», - рассказал артист.
По словам собеседника НСН, трек-лист предстоящего концерта включает множество песен.
«Концерт будет длиться больше двух часов. Изначально трек-лист включал около 40 композиций, но это было бы дольше трех часов энергичной музыки, что тяжело слушать. Душа болела, когда приходилось убирать какие-то песни. Антракта не будет, программа выстроена таким образом, чтобы были моменты отдыха. Есть несколько спокойных песен, которые равномерно распределены по всему трек-листу. Мы попробовали такой подход в первых четырех городах, когда стартовали в тур, это отлично сработало. В октябре 2024 года мы выпустили четыре сингла. Три песни просто феофановские без сильного бэкграунда, одна «Немеи» - песня, которая открыла целую категорию произведений, в которых мы будем рассказывать о позабытых существах мира древнерусского. На концерте исполним все четыре новинки, они органично влились Мы сыграли их в первых четырех городах и получили самые лестные отзывы», - заключил он.
Ранее Нейромонах Феофан также рассказал «Радиоточке НСН», что в честь пятнадцатилетия проект выпустил дебютный альбом «В душе Драм, в сердце светлая Русь» на виниле. Все треки для релиза были специально пересведены, в новом мастеринге звук осовременен и сделан более актуальным и качественным. Трек-лист получил бонусную композицию «Притоптать».
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