«Балалаечники и хор с драм-н-бейс»: Нейромонах Феофан о юбилейных концертах

По словам собеседника НСН, трек-лист предстоящего концерта включает множество песен.

«Концерт будет длиться больше двух часов. Изначально трек-лист включал около 40 композиций, но это было бы дольше трех часов энергичной музыки, что тяжело слушать. Душа болела, когда приходилось убирать какие-то песни. Антракта не будет, программа выстроена таким образом, чтобы были моменты отдыха. Есть несколько спокойных песен, которые равномерно распределены по всему трек-листу. Мы попробовали такой подход в первых четырех городах, когда стартовали в тур, это отлично сработало. В октябре 2024 года мы выпустили четыре сингла. Три песни просто феофановские без сильного бэкграунда, одна «Немеи» - песня, которая открыла целую категорию произведений, в которых мы будем рассказывать о позабытых существах мира древнерусского. На концерте исполним все четыре новинки, они органично влились Мы сыграли их в первых четырех городах и получили самые лестные отзывы», - заключил он.

Ранее Нейромонах Феофан также рассказал «Радиоточке НСН», что в честь пятнадцатилетия проект выпустил дебютный альбом «В душе Драм, в сердце светлая Русь» на виниле. Все треки для релиза были специально пересведены, в новом мастеринге звук осовременен и сделан более актуальным и качественным. Трек-лист получил бонусную композицию «Притоптать».

