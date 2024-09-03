Директор группы «Кирпичи»: Кассета - это сувенир, а винил - отдельная культура

«Вы знаете, я последний раз сам лично покупал на кассетах группу «Кирпичи», когда вышел альбом «Сила ума». Альбома «Let's Rock» 2004 года уже, кажется, не было на кассете. Сольный альбом Василия Васина вышел 1 января 2023 года. На кассете мы его тоже издали. Это был цифровой релиз, а кассета была напечатана в конце февраля 2023 года. У нас с этим предложением вышел наш партнер и издатель. Он предложил такой вариант, сделать релиз на кассете. У него был станок печатный, и он, собственно, сделал небольшой тираж, но тираж там ограничился, если не ошибаюсь, 100 экземплярами. Эту кассету на концертах покупали, в официальной продаже ее не было», - рассказал он.

Он поделился планами группы по выпуску виниловых альбомов, подчеркнув, что мода на пластинки вернулась еще лет десять назад.

«Мода на физические носители, на винил, например, уже давно вернулась. То есть, производством винила артисты занимаются десять лет так точно. Группа «Кирпичи» издавала альбомы на винилах в 2011 году, потом наш правообладатель и компания Warner переиздали первый альбом группы. Я так понимаю, что в планах еще переиздавать второй альбом. Первый уже точно есть в продаже, в виниловых магазинах его можно приобрести. Последний альбом, который вышел три года назад, мы также издавали на виниле. Альбом «Старческий маразм» был на носителе. Я не могу сказать, что целесообразно все альбомы, естественно, выпускать на виниле, об этом речи не идет, но какие-то знаковые релизы, на которые есть спрос, конечно да», - добавил он.

Белаш сравнил аудиокассеты и пластинки, отметив, что винил - это отдельная культура, а кассеты сегодня выступают в роли сувенирной продукции.

«Аудиокассеты – это прям совсем сувенирная история, винил все-таки люди слушают, проигрыватели есть, а покупать специальный магнитофон вряд ли будут. Слушать музыку на виниле – это отдельная культура, дополнительное удовольствие от прослушивания, кассета – это промежуточный носитель. Главный вопрос в том, что специально под кассету никто не будет покупать или заново перезапускать производство старых плееров, просто по причине того, что это нецелесообразно», - заключил собеседник НСН.

Ранее группа Oasis выпустила на виниле переизданный дебютный альбом «Definitely Maybe» в честь его 30-летнего юбилея. В делюкс-издание вошли треки из отмененной оригинальной записи в Monnow Valley Studios, отрывки из записей в Sawmills Studios в Корнуолле, новые миксы Ноэля Галлахера и Каллума Мариньо и неизданная демоверсия «Sad Song» при участии Лиама Галлахера.

Виниловые пластинки британской рок-группы Oasis появятся в России к октябрю, рассказал НСН соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

