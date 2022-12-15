«От Сахалина до Таиланда»: Бутман подвел итоги года столетия российского джаза
Игорь Бутман рассказал в эфире НСН о самых ярких концертах юбилейного года и коллаборациях с ведущими российскими джазменами.
Знаменитый саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман в интервью НСН рассказал о недавних гастролях в Таиланде и самых ярких событиях концертного тура, прошедшего в рамках празднования столетия российского джаза.
Концертный тур оркестра Бутмана в Таиланд начался 10 декабря и был приурочен к 125-летию установления дипотношений между Россией с этой страной.
«Сейчас мы сидим в аэропорту, только прилетели из Таиланда, где дали четыре концерта, провели мастер-класс. Было очень приятно, что все наши концерты сопровождались высоким уровнем государственных работников Таиланда, это показало, какой там уровень уважения к нашей стране, губернатор Бангкока был на нашем концерте и представлял наш коллектив, квинтет вместе с Fantine. Также все было на высочайшем уровне в Пхукете и Чиангмае, было приятно, что посол Таиланда в России принял живое участие и смог организовать приезд моей группы, мы очень хорошо выступили, было много внимания. Но самое главное, что музыка была отличной и все очень довольны музыкальным результатом», - сказал джазмен.
В год столетия российского джаза Бутман дал сто концертов и попал в книгу рекордов России.
«Выступления были очень хорошие, они были от Калининграда до Сахалина, и Екатеринбург, и Красноярск, и Петрозаводск, и Петербург. Большой концерт в Большом театре тоже был очень ярким событием, на нем выступили 25 коллективов, солистов, которые показали всю красу российского джаза, все, что мы добились. Это было очень интересно, мы выступали с Ларисой Долиной, был Олег Аккуратов, Андрей Кондаков, Евгений Побожий, Fantine, Даниил Крамер, мы показали весь спектр лучших джазменов России на сегодняшний момент. Все, что касается тура, посвященного столетию российского джаза, было очень ярким. Были великолепные музыканты, звезды российского джаза, от самых именитых и признанных до молодых музыкантов, которые уже сейчас громко о себе заявляют», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что ведущая программы «Вечерний Джайв» на Радио Jazz Мариам Мерабова стала победительницей национальной премии «Радиомания 2022» в номинации «радиоведущий/интервьюер».
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