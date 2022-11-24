Бутман дал уникальное количество концертов и попал в Книгу рекордов России

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман попал в книгу рекордов России, под его руководством состоялось 100 последовательных концертов к 100-летию российского джаза. Об этом сообщили в пресс-службе книги.

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«Спасибо за доверие. Мы ценим народную любовь и продолжаем радовать зрителя», - приводит пресс-служба слова Бутмана.

Так, в 2022 году Фонд Игоря Бутмана при поддержке Фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ совместно с партнерами проводит масштабное празднование 100-летия российского джаза.

Книга рекордов России - проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Великжанин
ТЕГИ:РоссияИгорь БутманДжаз
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