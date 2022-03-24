Клюкин решил провести «Дикую мяту» в этом году

Андрей Клюкин: «Да, действительно так и есть. Я это окончательное решение принял на прошлой неделе, когда по работе ездил в Улан-Удэ. Там у нас было много всяких деловых встреч и я использовал возможность и посетил Иволгинский дацан, где поделился своими совершенно понятными сомнениями с Ламой. Во-первых, я был поражен, что он знает о фестивале «Дикая мята». И на мой вопрос он дал ответ из всего трех предложений: «Плохие дела творят без пауз и выходных. Фестиваль «Дикая мята» - хорошее дело. Почему ты должен останавливаться и не делать хорошее дело?» И эти слова разрубили все мои сомнения. И я подумал, что есть зрители, которые не сдали билет. Есть артисты, которые нас поддержали, есть СМИ, партнеры, которые продемонстрировали какое-то уникальное единство, и подвести всех сразу мы не можем. Так что фестиваль «Дикая мята» состоится. Всех ждем», - рассказал продюсер.

