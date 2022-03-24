Клюкин решил провести «Дикую мяту» в этом году
Продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин специально для НСН подготовил топ главных новостей из мира музыки и шоу-бизнеса, на его взгляд.
Продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин заявил, что фестивалю быть
Продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин сообщил зрителям о том, что команда продолжает работу. Оба фестивальных уик-энда, которые пройдут в поселке Бунырево Тульской области с 17 по 26 июня 2022 года, состоятся.
Андрей Клюкин: «Да, действительно так и есть. Я это окончательное решение принял на прошлой неделе, когда по работе ездил в Улан-Удэ. Там у нас было много всяких деловых встреч и я использовал возможность и посетил Иволгинский дацан, где поделился своими совершенно понятными сомнениями с Ламой. Во-первых, я был поражен, что он знает о фестивале «Дикая мята». И на мой вопрос он дал ответ из всего трех предложений: «Плохие дела творят без пауз и выходных. Фестиваль «Дикая мята» - хорошее дело. Почему ты должен останавливаться и не делать хорошее дело?» И эти слова разрубили все мои сомнения. И я подумал, что есть зрители, которые не сдали билет. Есть артисты, которые нас поддержали, есть СМИ, партнеры, которые продемонстрировали какое-то уникальное единство, и подвести всех сразу мы не можем. Так что фестиваль «Дикая мята» состоится. Всех ждем», - рассказал продюсер.
Тимати захотел создать в Москве сеть точек быстрого питания
Хип-хоп-артист подал заявку на грант мэра и рассказал, что планирует открыть около пяти заведений. При этом Тимати подчеркнул, что не будет пытаться заменить россиянам «Макдоналдс» — у его бизнеса будет другая концепция.
Андрей Клюкин: «Подал грант, это значит, что фастфуд Тимати открыть хочет, но вкладываться пока не готов. А чем нам с вами это говорит? Видимо, Black Star Burger не генерирует достаточных доходов, чтобы самостоятельно открывать новые точки. И в это сложное для любителей бургеров время действительно нужна господдержка», - сыронизировал собеседник.
Латвия запретила въезд 25 деятелям культуры из России
В черный список, в частности, попали режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, исполнители Стас Михайлов, Тимати, Полина Гагарина и другие. Им запрещен въезд в страну на неопределенный срок.
Андрей Клюкин: «Теперь о ложке дегтя. Зрители Латвии в ближайшее время не увидят концертов Тимати и еще «Любэ», Газманова, Стаса Михайлова, Певцова и других. Как я понял, всех тех, кто отмечал присоединение Крыма в «Лужниках». Напомню, что ранее Латвия запретила въезд Николаю Баскову. Теперь будем надеется, что это решение никак не повлияет на из без того негативный мировой фон. Российские артисты, которые попали в этот список, переживут без латвийских гастролей. Ну а меломаны Латвии не сильно расстроятся, оставшись без концертов артистов этого списка», - предположил он.
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