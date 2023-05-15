«От МКС до Москвы!»: На концерте «Uma2rman» впервые споет космонавт Корсаков
Владимир Кристовский рассказал в эфире НСН, что автор чудесного клипа, снятого на МКС, впервые вместе с группой споет живьем песню «Звезды».
Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский в интервью НСН рассказал о главном сюрпризе концерта по заявкам в Москве, который состоится 17 мая, а также поделился планами на «Нашествие».
«Uma2rman» входит в число участников рок-фестиваля «Нашествие-2023», который пройдет в этом году с 4 по 6 августа в районе деревни Митяево в Калужской области.
«17 мая в клубе "Урбан" в Москве состоится наш сольный концерт. Специальным гостем на этом концерте будет Сергей Корсаков, космонавт, с которым мы записали прекрасную песню "Звезды" и сняли чудесный клип. Первый раз Сергей выйдет на сцену и споет с нами живьем эту песню. Это будет классный концерт», - сказал Кристовский.
По его словам, на московском «концерте по заявкам» будут и сюрпризы от «командира».
«Это необычный концерт, концерт по заявкам, мы такое уже делали в Санкт-Петербурге. Наши подписчики в соцсетях присылали просьбы о песнях, которые они хотели бы услышать. Песни, набравшие наибольший рейтинг, за которые проголосовали больше людей, мы постараемся сыграть. Плюс что-то еще мы сыграем от себя, - то, что я на правах командира группы без конкурса вставлю в эту программу», - отметил музыкант.
В середине апреля «Uma2rman» представила новую песню «Коромыслова башня», основанную на легенде о событиях, произошедших более пятисот лет назад у Нижнего Новгорода. Кристовский пообещал, эта песня прозвучит на «Нашествии».
«Если честно, очень соскучился по "Нашествию", это невероятный праздник, мы много раз были на этом чудесном фестивале. А жду я его затем, чтобы сыграть нашу новую песню "Коромыслова башня", которую, я надеюсь, уже немножко послушают к тому моменту люди и будут знать слова, будут подпевать», - заключил собеседник НСН.
Ранее Владимир Кристовский рассказал НСН, как родилась их с братом страсть к мотоциклам.
В День космонавтики, 12 апреля, музыканты «Uma2rman» сообщили, что группа «неразрывно связана с космосом». Они напомнили, что год назад состоялась премьера песни «Звёзды», а потом, вместе с космонавтом Сергеем Корсаковым был выпущен «первый в истории страны клип, снятый в космосе». При этом Корсаков снимал видео на борту МКС на камеру, которую оставил там режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко.
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