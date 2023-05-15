«От МКС до Москвы!»: На концерте «Uma2rman» впервые споет космонавт Корсаков

Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский в интервью НСН рассказал о главном сюрпризе концерта по заявкам в Москве, который состоится 17 мая, а также поделился планами на «Нашествие».

«Uma2rman» входит в число участников рок-фестиваля «Нашествие-2023», который пройдет в этом году с 4 по 6 августа в районе деревни Митяево в Калужской области.