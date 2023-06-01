«Скарлетт, Ордынка и фантастическое лето»: Культурный гид страны от группы «Ундервуд»

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В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», тургеневская метафизика любви «Наше все…» в Театре Наций Евгения Миронова, «Война и мир» в Театре «Модерн» Юрия Грымова, иммерсивное шоу «Девочка со спичками» (Особняк «Дашков 5») и «Лондон шоу» в «Сатириконе» с музыкой из фильмов Чарли Чаплина.

Театралы Петербурга выбрали «Ромео и Джульетту» в Мариинке, в Волгограде идут на балет с Илзе Лиепой, посвященный ее отцу, а в Тюмени - на сербский спектакль «Ложь» с Милошем Биковичем.

Ну а в Москве в последний день весны, 31 мая, прошел спектакль «Письма и песни мужчин среднего возраста» с участием «Квартета И» (на фото) и группы «Ундервуд».

Максим Кучеренко рассказал НСН о подробностях этой коллаборации.

«Действительно, мы имеем отношение к спектаклю "Письма и песни мужчин среднего возраста". При нашем участии спектакль масштабируется в аудиовизуальное действо, также в нем присутствуют мультимедийные компоненты. Людей, которые заняты в спектакле, представлять их не нужно, они прошли проверку временем и шагнули дальше театральной сцены. Популярность и прекрасную обратную связь получили фильмы с участием "Квартета И»", это здорово и по-настоящему мощно. О чем этот спектакль? Он об одиночестве, о той форме одиночества, которая является продуктивной, когда мужчина, сталкиваясь с самим собой, с теми проблемами, которые предлагает ему сложная игра жизни, отвечает на многие вопросы и помогает на них ответить зрителю. Группа "Ундервуд" создает музыкальную метафору своими песенными балладами, что наверняка дает новое измерение и позволяет спектаклю быть еще более интересным», - отметил музыкант.

По его словам, этот спектакль также можно будет увидеть в Москве 28 июня и 11 июля.

