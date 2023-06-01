«Скарлетт, Ордынка и фантастическое лето»: Культурный гид страны от группы «Ундервуд»
Максим Кучеренко рассказал в эфире НСН о спектакле с «Квартетом И», поэтическом доме и секрете названия группы, а Владимир Ткаченко вспомнил, как создавалась песня о Скарлетт Йоханссон, и объяснил, как «Гагарин» попал в «Даун Хаус».
Концерты: Маринизм и фантастическое лето
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет первый летний обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурными гидами НСН сегодня выступили лидеры группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко, проводившие весну спектаклем и встречающие лето концертом.
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Самые первые летние концерты в Москве дадут «Ундервуд» (1 июня, Gipsy) и «Запрещенные барабанщики» (1 июня, «Рюмочная Зюзино»), а Вячеслав Бутусов споет сегодня хиты группы «Наутилус Помпилиус » на янтарном побережье Светлогорска.
Сергей Галанин отметит на сцене 29-летие группы «СерьГа» (2 июня, Московский международный Дом Музыки), Иван Демьян и «7Б» дадут большой сольный концерт (2 июня, Magnus Locus), Евгений Маргулис откроет сезон концертов на кораблях (4 июня, «Речной вокзал»), а в «Крокусе» покажут сразу два мюзикла TODD (2 и 3 июня, Crocus City Hall), созданного участниками группы «Король и Шут».
«Ария» представит в Екатеринбурге программу «Гость из Царства Теней», «Мельница» покажет в Питере «Дорогу сна», в Сибири (Красноярск и Новосибирск) идут на Мари Краймбрери, которую недавно хвалил в интервью НСН Гоша Куценко, а в Удмуртии пройдет «Рок-нырок» с участием «Гудтаймс» и «Кирпичей».
Ну а группа «Ундервуд» готовится зарядить лучами солнца сегодняшний концерт.
«1 июня – особая дата, это начало лета, мы появились летом, очень много песен, настроения и пресловутого оптимизма группы "Ундервуд" - это летний период, солнце, маринизм. Мы очень ответственно подходим к этой дате и хотим сделать так для вас, чтобы наш репертуар максимально олицетворял летнее настроение, чтобы мы, как встретили этот сезон 1 июня на нашем концерте, так его и провели. Уверен, у нас все получится», - сказал Максим Кучеренко.
Владимир Ткаченко также пообещал фанатам фантастический концерт.
«Вот уже началось лето, оно зашло к нам в дома, и нам особенно приятно сыграть первый летний концерт в первый день лета, 1 июня, в клубе "Джипси". Наши сердца, наши души распахнуты для вас. Уверен, что сегодня будет фантастический концерт. Чем становишься старше, тем лето становится любимее, потому что глупо лето не любить. Пушкин при всей своей гениальности сказал: "Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", но, тем не менее, мы понимаем, что Александр Сергеевич все-таки лукавил. Потому что лето не любить нельзя, особенно в средних широтах, особенно в России, когда его и так мало. В этом году мы постараемся "отлюбить" лето по полной программе», - подчеркнул музыкант, добавив, что встречает лето без горячей воды из-за традиции коммунальщиков», - отметил он.
Театр: Сербы, Чаплин и мужские письма
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», тургеневская метафизика любви «Наше все…» в Театре Наций Евгения Миронова, «Война и мир» в Театре «Модерн» Юрия Грымова, иммерсивное шоу «Девочка со спичками» (Особняк «Дашков 5») и «Лондон шоу» в «Сатириконе» с музыкой из фильмов Чарли Чаплина.
Театралы Петербурга выбрали «Ромео и Джульетту» в Мариинке, в Волгограде идут на балет с Илзе Лиепой, посвященный ее отцу, а в Тюмени - на сербский спектакль «Ложь» с Милошем Биковичем.
Ну а в Москве в последний день весны, 31 мая, прошел спектакль «Письма и песни мужчин среднего возраста» с участием «Квартета И» (на фото) и группы «Ундервуд».
Максим Кучеренко рассказал НСН о подробностях этой коллаборации.
«Действительно, мы имеем отношение к спектаклю "Письма и песни мужчин среднего возраста". При нашем участии спектакль масштабируется в аудиовизуальное действо, также в нем присутствуют мультимедийные компоненты. Людей, которые заняты в спектакле, представлять их не нужно, они прошли проверку временем и шагнули дальше театральной сцены. Популярность и прекрасную обратную связь получили фильмы с участием "Квартета И»", это здорово и по-настоящему мощно. О чем этот спектакль? Он об одиночестве, о той форме одиночества, которая является продуктивной, когда мужчина, сталкиваясь с самим собой, с теми проблемами, которые предлагает ему сложная игра жизни, отвечает на многие вопросы и помогает на них ответить зрителю. Группа "Ундервуд" создает музыкальную метафору своими песенными балладами, что наверняка дает новое измерение и позволяет спектаклю быть еще более интересным», - отметил музыкант.
По его словам, этот спектакль также можно будет увидеть в Москве 28 июня и 11 июля.
Поэзия: Ахматова и печатные машинки
Участники группы «Ундервуд» выпустили уже несколько сборников стихов, при этом ее название также имеет литературные корни.
Максим Кучеренко сообщил НСН, что на сегодняшнем концерте также прозвучат стихи, а также рассказал о секрете Остоженки.
«Да, действительно, мы издали несколько поэтических книг. Огромное спасибо всем, кто имеет интерес к этой части нашего творчества. Некоторые произведения мы читаем на концертах. Кстати, на грядущем концерте, 1 июня в клубе "Джипси" мы прочтем парочку. Что касается любимых поэтов и писателей, у меня есть в Москве "ландшафтная привязанность", это улица Ордынка, на ней находится известный адрес квартиры Ардовых, в которой часто любила жить Анна Ахматова. Анну Андреевну я воспринимаю, как близкую родственницу, она очень похожа на мою тетю, Марию Цатурян, которая была учительницей русского языка и литературы. Своим норовом, глобальным подходом к жизни и героико-эпическим содержанием она похожа на Ахматову. Я не могу напрямую пообщаться ни с той, ни с другой прекрасной женщиной, но, находясь в этом дворе, близ квартиры Ардовых, этого дома, я получаю мощный заряд от этих личностей. Да здравствует родственность между читателем и поэтом! Если она есть, значит с вами говорит через века настоящий герой русской литературы, сообщая близкую и очень важную энергетику», - отметил Кучеренко.
По его словам, название группы действительно связано с одноименными печатными машинками, которые завораживают его до сих пор.
«Я до сих пор себя спрашиваю, почему мы присвоили нашему коллективу название печатной машинки и как мы себя ассоциировали? Оглядываясь назад, я понимал, что кроме кассетного магнитофона «Радиотехника», джинсов Levi's и печатной машинки у нас ничего не было. Сейчас зависть берет, перенося себя 22-летнего в современную среду, сколько прекрасного можно было бы заполучить. Однако мы получились, какими получились, печатная машинка завораживала нас тогда, а меня завораживает и сейчас. У меня их две: одна работающая англоязычная, вторая – неработающая. Кстати, на одной из машинок я отпечатал англоязычный текст американского поэта Уоллеса Стивенса "13 способов увидеть черного дрозда". Печатная машинка, как и гутенберговский станок, как и, может быть, наскальная живопись – это технология преобразования человеческого внутреннего мира в изображение, мысль, текст. Безусловно, печатная машинка заняла свое место в истории, и накануне появления компьютеров нашими устами вскрикнула: "Ой, жизнь моя закончена!" Вспоминаем с теплотой, слава Богу, что их сделано много. Кстати, в 2013 году закончил свое существование последний завод по производству печатных машинок, находившийся в Индии. Но в некоторых странах печатные машинки до сих пор используются достаточно активно, например, на Кубе», - указал музыкант.
Кино: Скарлетт, Роберт и Гагарин
Новый киноуикенд, стартовавший в России в первый день лета, пройдет под знаком голливудских звезд. На экраны выйдут новый боевик Гая Гичи «Переводчик» и комедия «Уикенд с Батей» с Робертом де Ниро.
При этом внимание поклонников рок-музыки и нового российского кино привлекла дебютная картина участника лонг-листа премии «Оскар» Георгия Даниелянца «До рассвета», в саундтрек к которой вошли песни групп «Ундервуд», The Hatters и Billy’s Band.
Владимир Ткаченко сообщил НСН, что в саундтрек к фильму вошла песня «Чего ты ждешь», рассказав также о сотрудничестве группы с создателями фильмов «Даун Хаус» и «ДМБ».
«Я не видел "До рассвета", дай Бог, чтобы у него была хорошая судьба и у этой песни тоже, хотя, мне кажется, что песня "Чего ты ждешь" самодостаточна. У нас были разные ситуации с кинопроизводством, не скажу, что всегда все было гладко. В фильмы "Даун Хаус" и "ДМБ" попадали уже готовые треки, которые не нуждались в каком-то дополнительном киномонтаже. Там были песни "Гагарин, я вас любила" и "Пока я любил тебя". Никто из режиссеров не нанимал нас в качестве кино-композиторов. Обычно это бывает так: берут готовые треки и за лицензию помещают их в фильм. Работы с кинорежиссерами мне не запомнились, но я написал музыку к двум спектаклям режиссера Ольги Субботиной, которые были поставлены в Театре Сатиры. Там была написана оригинальная музыка к оригинальному спектаклю, а кино – это процесс трудоемкий и мною малопостигаемый. Я всегда завидовал композиторам, которые прицельно пишут музыку для кино, таким как Нино Рота, Эннио Морриконе. С нами такого, к сожалению, не случилось», - поcетовал Ткаченко.
Он также раскрыл секрет создания песни «Ундервуд», посвященной Скарлетт Йоханссон (на фото), назвав имена любимых актеров и актрис.
«Скарлетт Йоханссон точно не является любимой актрисой, но, безусловно, является одной из любимых. На первом месте в моем личном рейтинге стоят Маргарита Терехова и Фаина Раневская, великие отечественные актрисы. Я помню фильм "Трудности перевода", где Скарлетт Йоханссон совершенно гениально сыграла с Биллом Мюрреем. Конечно, этот фильм очень вдохновил меня на создание песни "Скарлетт Йоханссон едет в Херсон". Из молодых актеров я не смогу никого назвать, кроме одного уникального, удивительного актера, которого зовут Тимоти Шаламе. Я видел его в нескольких фильмах и был совершенно вдохновлен и очарован его игрой. Безусловно, он человек с большими творческими амбициями и большим талантом. То же самое я испытал, когда много-много лет назад впервые увидел Леонардо Ди Каприо на экране в фильме, где он играл поэта Артюра Рембо (фильм «Полное затмение» - прим. НСН). При удачном стечении обстоятельств Шаламе может либо сравняться с Ди Каприо, либо превзойти его. Он очень гибкий актер, из которого режиссеру можно лепить все, что угодно», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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