Metallica выпустила новый альбом «72 Seasons». Видео

Музыканты американской метал-группы Metallica выпустили новый альбом «72 Seasons». Видеоклип появился на официальном канале группы в YouTube.

Пластинка выпущена на собственном лейбле коллектива, Blackened Records, и стала одиннадцатой в дискографии группы. В альбом «72 Seasons» вошли 12 песен. Накануне музыканты метал-группы выпустили песню «72 Seasons» с одноименного альбома.

Последний раз Metallica выпускала альбом в 2016 году.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что австралийская хард-рок группа AC/DC впервые за 7 лет выйдут на сцену — в октябре 2023 года рокеры выступят на трехдневном фестивале Power Trip в Калифорнии. В лайнапе фестиваля вместе с AC/DC числятся Metallica, Guns N' Roses, Tool и Оззи Осборн.

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ФОТО: Kreepin Deth
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