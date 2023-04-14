Metallica выпустила новый альбом «72 Seasons». Видео
Музыканты американской метал-группы Metallica выпустили новый альбом «72 Seasons». Видеоклип появился на официальном канале группы в YouTube.
Пластинка выпущена на собственном лейбле коллектива, Blackened Records, и стала одиннадцатой в дискографии группы. В альбом «72 Seasons» вошли 12 песен. Накануне музыканты метал-группы выпустили песню «72 Seasons» с одноименного альбома.
Последний раз Metallica выпускала альбом в 2016 году.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что австралийская хард-рок группа AC/DC впервые за 7 лет выйдут на сцену — в октябре 2023 года рокеры выступят на трехдневном фестивале Power Trip в Калифорнии. В лайнапе фестиваля вместе с AC/DC числятся Metallica, Guns N' Roses, Tool и Оззи Осборн.
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