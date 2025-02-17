От Metallica до «Арии»: «Лужники» назвали недоступными для российских метал-звезд

Ни одна из российских металл-групп не сможет сегодня собрать стадион уровня «Лужников», констатировали в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников и руководитель корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Ранее группа «Ария» анонсировала декабрьский концерт в Москве на «ВТБ Арене». По мнению Ратникова, эту площадку легендарная группа сможет собрать в любой момент.