От Metallica до «Арии»: «Лужники» назвали недоступными для российских метал-звезд
Ни «Ария», ни Кипелов не смогут собрать «Лужники», сказал в эфире НСН Эдуард Ратников, а работавший с Metallica Евгений Финкельштейн назвал «ВТБ Арену» максимумом для российских металлистов.
Ни одна из российских металл-групп не сможет сегодня собрать стадион уровня «Лужников», констатировали в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников и руководитель корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Ранее группа «Ария» анонсировала декабрьский концерт в Москве на «ВТБ Арене». По мнению Ратникова, эту площадку легендарная группа сможет собрать в любой момент.
«Собрать "ВТБ Арену" - это абсолютно реальная и заурядная задача для "Арии". В этом нет ничего сверхъестественного, завышенных ожиданий и так далее. "Ария" способна на знаковый концерт продать с полным аншлагом "ВТБ Арену", я не вижу здесь ничего крамольного или сложного для них. Эта группа может выступить и на стадионе "Динамо", но пока ее продюсер и сама группа на это не решаются, видимо, им достаточно просто "аренного шоу"», - сказал глава TCI.
По его мнению, металлистам сегодня не святят «Лужники», если только это не группа Metallica.
«"Лужники" из металлистов не соберет никто, ни одна команда. Этот формат в наше время не собирает такие большие арены, если это не глобальный бренд уровня Metallica или Rammstein. К метал-группам, способным собрать в 2025 году "ВТБ Арену", можно еще Кипелова прибавить, но это абсолютно точно не "Лужники". Нет такого артиста, который в состоянии продать такой стадион на сегодняшний день. "Лужники" - вообще ноль. Этот стадион собирают топ-артисты, а тяжелый рок - не настолько массовый формат», - подчеркнул Ратников.
Со своей стороны, привозивший в Россию группу Metallica Евгений Финкельштейн подтвердил НСН, что «ВТБ Арена» - это максимум для российских групп этого жанра.
«Я работал с Metallica и другими большими группами, конкретно с "Арией" не работал и не могу судить об их популярности. При этом я совершенно уверен, что российские металлисты не смогут в ближайшие годы собрать площадки уровня "Лужников" или "Спартака". Мне кажется, "ВТБ Арена" - это максимум, который можно собрать на такие группы», - заключил собеседник НСН.
Предыдущий концерт «Арии» на «ВТБ Арене» состоялся осенью 2023 года. Гитарист группы Владимир Холстинин говорил тогда НСН, что выступление перед 11-тысячной аудиторией стало «очень большой вехой в жизни группы», к которой музыканты шли несколько лет.
«ВТБ Арена» в Москве объединяет открытый стадион «Динамо» на 33 тыс. зрителей, и ледовую арену вместимостью до 14 тыс. человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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