Холстинин назвал концерт «Арии» на «ВТБ Арене» большой вехой в жизни группы

Он отметил, что в ходе концерта не было форс-мажоров и проблем с техникой. По словам музыканта, группа хочет запечатлеть концерт на видео.

«Рад, что у нас все получилось, что техника не подвела, не было никакого форс-мажора и неприятностей. Надеюсь, нам удалось донести все, что мы хотели, в хорошем качестве. Постараемся все это запечатлеть на видео», - отметил гитарист.

Кроме того, основатель «Арии» рассказал о ближайших планах группы.

«В ближайших планах у нас финальные концерты тура «Гость из царства теней» и, естественно, новогодний традиционный концерт, подготовка к следующему году и следующей программе», - резюмировал собеседник НСН.

Недавно «Ария» отметила 38-й день рождения. Официальной датой рождения хэви-метал группы принято считать 31 октября 1985 года. Именно в этот день вышел дебютный альбом музыкального коллектива — «Мания Величия».

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев раскрыл «Радиоточке НСН» секрет популярности «Арии». Он отметил, что первые два альбома произвели на публику эффект разорвавшейся бомбы, и уже тогда было понятно, что коллектив ждет долгая жизнь.

