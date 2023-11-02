Холстинин назвал концерт «Арии» на «ВТБ Арене» большой вехой в жизни группы
Основатель «Арии» Холстинин в эфире НСН отметил, что группа готовилась к концерту, который собрал 11 тысяч поклонников, несколько лет.
Гитарист, один из основателей и единственный бессменный участник «Арии» Владимир Холстинин в интервью НСН рассказал, что прошедший концерт группы на «ВТБ Арене» является большой вехой в жизни коллектива.
Концерт «Арии» прошел 21 октября на «ВТБ Арене» в Москве. «Гость из царства теней» — так называется программа, которые музыканты презентовали публике.
«Концерт, который мы отыграли на «ВТБ Арене» и собрали 11 тысяч поклонников, для нас очень большая веха в жизни. Мы играли иногда перед большой аудиторией, но это были фестивали. Мы часто писали, что все билеты проданы, но это были не такие большие залы, а продать 11 тысяч билетов не часто получается… Поэтому для нас это очень важное событие, мы к нему очень готовились и шли несколько лет, готовя наше шоу, обкатывая его в разных городах, меняя какие-то песни, добавляя что-то новое», - сказал Холстинин.
Он отметил, что в ходе концерта не было форс-мажоров и проблем с техникой. По словам музыканта, группа хочет запечатлеть концерт на видео.
«Рад, что у нас все получилось, что техника не подвела, не было никакого форс-мажора и неприятностей. Надеюсь, нам удалось донести все, что мы хотели, в хорошем качестве. Постараемся все это запечатлеть на видео», - отметил гитарист.
Кроме того, основатель «Арии» рассказал о ближайших планах группы.
«В ближайших планах у нас финальные концерты тура «Гость из царства теней» и, естественно, новогодний традиционный концерт, подготовка к следующему году и следующей программе», - резюмировал собеседник НСН.
Недавно «Ария» отметила 38-й день рождения. Официальной датой рождения хэви-метал группы принято считать 31 октября 1985 года. Именно в этот день вышел дебютный альбом музыкального коллектива — «Мания Величия».
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев раскрыл «Радиоточке НСН» секрет популярности «Арии». Он отметил, что первые два альбома произвели на публику эффект разорвавшейся бомбы, и уже тогда было понятно, что коллектив ждет долгая жизнь.
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