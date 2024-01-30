«От 2 до 21 тысячи»: Названа стоимость билетов на концерт Shaman

Ближайшее выступление артиста состоится 4 февраля в Екатеринбурге. На этот концерт доступно всего два свободных места в партере за 4500 и 6000 рублей. Следом, 5 и 6 февраля, Shaman выступит в Тюмени. На первую дату остается одно место, которое обойдется в 10 тысяч рублей. Билеты на второй концерт певца в городе уже распроданы, следует из данных сервиса «Яндекс Афиша».

На выступление артиста в Кургане, которое пройдет 8 февраля, в продаже остается пять билетов от 6500 до 7500 рублей. Зрители также могут посетить концерт исполнителя в Москве, запланированный на 10 марта. Минимальная стоимость билета составит 5500 рублей, доступны и места в VIP-партере за 21 тысячу рублей.

В апреле Shaman даст три концерта в Ростове-на-Дону. Билеты на 2 и 3 апреля почти раскуплены, однако на 4 число свободна почти половина зала. За посещение концерта придется заплатить от 2000 рублей.

Ранее новый клип исполнителя на песню «Живой» вошел в мировой чарт YouTube, заняв 35 позицию в топ-100 самых популярных клипов, напоминает «Радиоточка НСН».

