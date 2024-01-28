Нейросеть исполнила песни SHAMAN и «Ласкового мая» голосом Шевчука
Искусственный интеллект исполнил популярные песни российского певца SHAMAN и группы «Ласковый май» голосом лидера ДДТ Юрия Шевчука. Об этом пишет портал ufa1.ru.
Автором новых композиций стал интернет-пользователь ortophious. По его словам, записи созданы нейросетью RVC.
Алгоритм умеет анализировать загруженные песни конкретного исполнителя и создавать оболочку, которую затем можно примерить на любую композицию.
Ранее в Новосбирске искусственный интеллект помог создать сценическое оформление для оперы «Сказка о царе Салтане», передает «Радиоточка НСН».
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