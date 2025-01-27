«Оставьте в покое!»: Экс-продюсер Земфиры защитил от политиков хит «Сигма Бой»
Слушателям песня интересна, а роботам все равно, из какой страны исполнители, сказал в эфире НСН Леонид Бурлаков, пригрозив недовольным «неподобающим» хитом русскими пословицами.
Российский танцевальный хит «Сигма Бой» невозможно «отменить» в Европе, пока статистику прослушиваний будут считать роботы без вмешательства людей, заявил в интервью НСН экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков.
Ранее трек «Сигма Бой» российских девочек-подростков 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской попал в мировой чарт Billboard. При этом в Европарламенте всерьез обсуждают «опасность» песни российских школьниц. Немецкий депутат Нела Риль предложила запретить эту песню, которая якобы является «вирусом», передающим «пророссийские взгляды на мир». Бурлаков усомнился, что эту песню запретят.
«Какая может быть отмена культуры? Видно, что песня получилась яркая и забавная, это танцевальный хиток, кто будет отменять такое? Сейчас хорошее время, когда робот считает, сколько человек послушало вашу песню. Им все равно, из какой страны ваша песня, пока какой-нибудь человек не поставит галочку "запретить к прослушиванию" в такой-то стране. Пока такой галочки нет, любой человек в мире может послушать песню артиста из Омска или Биробиджана. Я читал, что есть и наши политики, которые недовольны короткими юбками и "неподобающими одеждами", в которых танцуют дети. Оставьте в покое поп-музыку, она ничего плохого не несет. В России достаточно пословиц, которыми мы можем отблагодарить всех, кто подобные песенки пытается запретить», - сказал Бурлаков.
По его мнению, создатели хита «Сигма Бой» уже попали в историю, но вряд ли смогут повторить успех.
«То, что эта песня попала в чарты – это успех. Все равно, что говорят политики, решают слушатели, а им эта песня интересна. Свое слово в истории музыки они сказали - на месяц, полтора или два у нас есть русский хит в чартах. Это как возникла группа из Австралии INXS, была год популярна, а потом о ней забыли. Успех- это 98% случайности и 2% таланта. Но эта случайность предопределена талантом. Повторить подобное у них вряд ли у них получится, но сейчас получилось. Мне на память приходит группа O-Zone. Я не могу вспомнить мелодию их песен, но я точно помню название этой группы», - заключил собеседник НСН.
Музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» и папа Betsy Михаил Чертищев ранее сообщил «Радиоточке НСН», что изначально эта композиция была фитом (когда два исполнителя разово что-то делают вместе), а не полноценным дуэтом, поэтому девочки дальше будут заниматься сольным творчеством.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС ввел санкции против троих «офицеров ГРУ» за кибератаки
- Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО
- Путин: Показатель бедности в России находится на удовлетворительном уровне
- Умерла получившая российское гражданство экс-советница Рейгана
- Пол Маккартни и Элтон Джон призвали ограничить применение ИИ в музыке
- СМИ: Экс-главу района Курганской области осудили за превышение полномочий
- СМИ: Автор песни «Смысловых галлюцинаций» «Вечной молодой» попал в СИЗО
- Ретейлер Auchan опроверг слухи об уходе из России
- Дугин посчитал выборы в Белоруссии «триумфом Лукашенко»
- Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru