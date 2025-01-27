«Оставьте в покое!»: Экс-продюсер Земфиры защитил от политиков хит «Сигма Бой»

Российский танцевальный хит «Сигма Бой» невозможно «отменить» в Европе, пока статистику прослушиваний будут считать роботы без вмешательства людей, заявил в интервью НСН экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков.

Ранее трек «Сигма Бой» российских девочек-подростков 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской попал в мировой чарт Billboard. При этом в Европарламенте всерьез обсуждают «опасность» песни российских школьниц. Немецкий депутат Нела Риль предложила запретить эту песню, которая якобы является «вирусом», передающим «пророссийские взгляды на мир». Бурлаков усомнился, что эту песню запретят.