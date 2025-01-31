СМИ: The Rolling Stones исключили проведение турне в Европе в 2025 году
Участники рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд отклонили ряд предложений о выступлениях в странах Европы в текущем году. Об этом пишет The Times.
По данным газеты, коллектив рассматривал различные варианты от конкурирующих организаторов турне. В частности, The Rolling Stones могли выступить в Париже, Барселоне, Риме и дать четыре концерта на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне, однако музыканты отвергли все варианты. Как пишет The Times, выступлениям помешали «проблемы с концертами и поездками» и «существующие обязательства».
При этом издание отмечает, что рокеры могут выступить в Британии и европейских странах в 2026 году. The Rolling Stones не давали концертов в Соединенном Королевстве с 2022 года.
В августе 2022-го группа завершила европейский тур в честь 60-летия коллектива, отдав дань уважения умершему годом ранее барабанщику Чарли Уоттсу. Всего The Rolling Stones отыграли 14 концертов, напоминает «Свободная пресса».
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