Культовые гитары, как правило, покупают в качестве инвестиции или потешить свое самолюбие. Об этом НСН рассказал гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко.

Гитара основателя Oasis с его автографом была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке почти за $100 тысяч, пишет BBC. На ней он исполнял хиты Wonderwall и Champagne Supernova. Речь идет об акустической гитаре Epiphone EJ-200, на которой Галлахер играл во время записи второго студийного альбома группы (What's the Story) Morning Glory 1995 года. Мирошниченко раскрыл, как формируется цена на такие музыкальные инструменты.

«Как правило, это некий вариант инвестиции. В свое время Гэри Мур продавал свою гитару за почти 2 млн фунтов. Потом ее гораздо дешевле выкупил гитарист Metallica Кирк Хэммет. Есть категория людей, которые готовы вкладываться в такие вещи. Наверное, это все-таки больше потешить самолюбие. Потому что, как правило, цена складывается из истории гитары. Она может быть самая обычная, но поскольку на ней записывали какие-либо хиты или она была в каком-то легендарном туре – цена больше, это такой ложный пафос. У каждой гитары есть потолок стоимости, и все, что выше – это, как правило, уже элемент пиара. Максимальная стоимость очень хорошей гитары колеблется в районе $8-10 тысяч», - рассказал он.