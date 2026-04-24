Самолюбие и пафос! Гитарист-виртуоз раскрыл, кто и зачем скупает культовые гитары
Роман Мирошниченко раскрыл НСН, что самая хорошая гитара стоит в районе $8-10 тысяч, а все, что выше - это элемент пиара и пафос из-за истории музыкального инструмента.
Культовые гитары, как правило, покупают в качестве инвестиции или потешить свое самолюбие. Об этом НСН рассказал гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко.
Гитара основателя Oasis с его автографом была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке почти за $100 тысяч, пишет BBC. На ней он исполнял хиты Wonderwall и Champagne Supernova. Речь идет об акустической гитаре Epiphone EJ-200, на которой Галлахер играл во время записи второго студийного альбома группы (What's the Story) Morning Glory 1995 года. Мирошниченко раскрыл, как формируется цена на такие музыкальные инструменты.
«Как правило, это некий вариант инвестиции. В свое время Гэри Мур продавал свою гитару за почти 2 млн фунтов. Потом ее гораздо дешевле выкупил гитарист Metallica Кирк Хэммет. Есть категория людей, которые готовы вкладываться в такие вещи. Наверное, это все-таки больше потешить самолюбие. Потому что, как правило, цена складывается из истории гитары. Она может быть самая обычная, но поскольку на ней записывали какие-либо хиты или она была в каком-то легендарном туре – цена больше, это такой ложный пафос. У каждой гитары есть потолок стоимости, и все, что выше – это, как правило, уже элемент пиара. Максимальная стоимость очень хорошей гитары колеблется в районе $8-10 тысяч», - рассказал он.
Также гитарист поведал и о своей коллекции легендарных гитар и о том, что ему самому недавно предлагали выставить свои музыкальные экспонаты на аукцион.
«Мне тоже недавно поступило предложение продать несколько своих гитар. Я допускаю, что они могут быть проданы за большие деньги. У меня есть гитара Ovation, многие годы меня просил ее продать Ал Ди Меола (американский гитарист. - Прим. НСН), просто потому что у нее необычный тембр. Но если гитара просто висит на стене в каком-нибудь хард-рок кафе, она не дышит. Гитара ценнее, только когда она в руках мастера. У меня каждая из гитар имеет историю. Та же гитара бренда Paul Reed Smith, на которой я много лет играю, была подарена самим Полом Ридом Смитом когда я был в Лос-Анджелесе. Есть гитара, которую мне построил Эберхам Вехтер – в 70-е это был гитарный мастер, ведущий дизайнер компании Gibson. У меня есть точно такая же гитара, как у Джона Маклафлина – выдающегося гитариста. А есть несколько гитар, которые мне построил иранский мастер. Они великолепно звучат», - подытожил он.
Ранее Мирошниченко заявил НСН, что несколько лет назад появился тренд на переделку советских гитар «Урал», и умельцам нередко удается сделать достойные экземпляры.
