Ощущение эйфории, единения и братства. Илья Чёрт о своём первом «НАШЕСТВИИ»

В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

Одним из них станет группа «Пилот», которая выступала на «НАШЕСТВИИ» почти с момента его основания. Лидер коллектива Илья Чёрт рассказал НСН, что ему запомнилось больше всего со времен зачатия легендарного фестиваля.

«Честно говоря, запомнилось некое ощущение общего праздника, эйфории и братства, которое, к сожалению, как-то уходит в наших современных реалиях. Было какое-то общее единение и какой-то порыв, что это потрясающее событие для всех, которое на глубоком уровне всех объединяло и, в первую очередь, конечно музыкантов. Сегодняшний фестиваль - это определенный праздник для людей, которые приезжают, и это возможность для музыкантов выступить перед большим количеством людей, показать свое творчество перед аудиторией, которая не очень с ними знакома», — отметил музыкант.