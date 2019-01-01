Ощущение эйфории, единения и братства. Илья Чёрт о своём первом «НАШЕСТВИИ»
Лидер группы «Пилот» поделился с НСН воспоминаниями о начале пути легендарного фестиваля и о самых ярких моментах.
В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.
Одним из них станет группа «Пилот», которая выступала на «НАШЕСТВИИ» почти с момента его основания. Лидер коллектива Илья Чёрт рассказал НСН, что ему запомнилось больше всего со времен зачатия легендарного фестиваля.
«Честно говоря, запомнилось некое ощущение общего праздника, эйфории и братства, которое, к сожалению, как-то уходит в наших современных реалиях. Было какое-то общее единение и какой-то порыв, что это потрясающее событие для всех, которое на глубоком уровне всех объединяло и, в первую очередь, конечно музыкантов. Сегодняшний фестиваль - это определенный праздник для людей, которые приезжают, и это возможность для музыкантов выступить перед большим количеством людей, показать свое творчество перед аудиторией, которая не очень с ними знакома», — отметил музыкант.
За два десятилетия «НАШЕСТВИЯ» легендарные музыканты отечественной рок-сцены не только радовали преданных фанатов, но и обретали поклонников из нового поколения. И иногда встреча поколений превращалась в забавные истории. Одну из таких в беседе с НСН вспомнил Илья Чёрт.
«Меня в свое время очень сильно насмешила история, которая произошла с Серёжей Галаниным, а потом спустя 2-3 года к моему удивлению произошла со мной лично. История уже известная в кулуарах, когда к Серёже подошла очень красивая дама, подплыла феерично, и Серёжа приосанился, сделал вид великолепного артиста, он и сам весь такой сияющий. И она даёт ему свою фотографию, так нежно заглядывая в глаза, Серёжа подписывает фотографию, и тут она произносит фразу: “Сергей, подпишите, пожалуйста. Моя мама выросла на ваших песнях”. Я очень смеялся и буквально через 2-3 года услышал то же самое в свой адрес. Вот это мне больше всего почему-то за все годы запомнилось», — поделился лидер группы «Пилот».
Напомним, что в этом году фестиваль пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области. Среди участников — ДДТ, «Мумий Тролль», Би-2, «Аквариум», «Алиса», «Сплин», Вячеслав Бутусов, «Ночные Снайперы», Чиж & Co, «Пилот» и многие другие. С полным списком артистов можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
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