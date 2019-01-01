Илья Черт: На «НАШЕСТВИЕ» стоит выходить с хитами!

В этом году сразу несколько коллективов решили отметить на юбилейном фестивале «НАШЕСТВИЕ» юбилей своих знаковых альбомов. В их числе – группа «Пилот». Прошло ровно 15 лет с момента выхода любимого всеми альбома «Рыба, крот и свинья». Правда, по словам Ильи Чёрта, заглянувшего в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», праздновать эту дату его буквально заставили. Кто заставил, и чего ждать зрителям фестиваля от команды «Пилот», - ответы на эти вопросы только на НСН.

«Для выступления на «НАШЕСТВИИ» мы, все-таки, возьмем за основу программу 2019 года. В этом году мы празднуем 15-летие альбома «Рыба, крот и свинья». К этом празднованию нас принудили исключительно поклонники. Мы, честно говоря, сами не хотели этого делать, но детям (нашим новым поклонникам) отказать не смогли. Конечно, плюсом к песням из этого альбома мы будем играть самые ожидаемые и любимые всеми «боевики» со всех пластинок, вышедших за всю историю нашей группы. На «НАШЕСТВИЕ» стоит выходит с хитами, я так считаю», - отметил артист.

«НАШЕСТВИЕ 2019» пройдёт 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Список участников и новых активностях на фестивале растёт. Узнать все подробности и купить билеты на Главное приключение года можно на сайте nashestvie.ru.

