«НАШЕСТВИЕ» не поедет в Крым

Во дворце культуры имени Горбунова проходит пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2019». В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

Заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019» Андрей Матвеев в беседе с НСН заверил, что «Главное приключение года» не планирует переезжать из Большого Завидова в Крым.

«Мы отвечали на вопросы для наших зрителей недели две назад в соцсетях. Там тоже такой вопрос был. Я не знаю, откуда берутся такие вопросы. У нас пока таких планов нет, это, во-первых. Во-вторых, нам очень нравится то место, где мы сейчас находимся. Оно очень удобно для всех. Может быть, когда-нибудь мы его и поменяем, но пока таких планов совершенно честно нет», - заверил он.

Ранее генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва рассказала в эфире НСН, что в этом году фестиваль «НАШЕСТВИЕ» будет длиться на протяжении четырех дней. По ее словам, это может стать традицией, если гости проявят интерес.

