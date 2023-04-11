Организаторы концерта в Воронеже требуют взыскать с Киркорова 4,5 млн рублей
Компания «Культурная служба», которая является организатором концерта народного артиста России Филиппа Киркорова в Воронеже, обратилась в суд с требованием взыскать с певца 4,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
В Арбитражном суде Москвы рассказали, что предметом спора стало шоу, изначально запланированное на 26 октября и отменённое воронежскими властями из-за скандала с номером «Мария Магдалена».
В итоге концерт прошёл 19 февраля, однако организаторы всё же решили потребовать компенсацию. Судебное заседание назначено на 11 мая.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца, заявил, что попытки отсудить что-либо у Киркорова становятся «некоей народной забавой».
Ранее в Новосибирске активисты потребовали запретить концерт Киркорова, так как его поведение не соответствует морали и нравственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru