Организаторы концерта в Воронеже требуют взыскать с Киркорова 4,5 млн рублей

Компания «Культурная служба», которая является организатором концерта народного артиста России Филиппа Киркорова в Воронеже, обратилась в суд с требованием взыскать с певца 4,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Киркоров выиграл суд у православных активистов

В Арбитражном суде Москвы рассказали, что предметом спора стало шоу, изначально запланированное на 26 октября и отменённое воронежскими властями из-за скандала с номером «Мария Магдалена».

В итоге концерт прошёл 19 февраля, однако организаторы всё же решили потребовать компенсацию. Судебное заседание назначено на 11 мая.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца, заявил, что попытки отсудить что-либо у Киркорова становятся «некоей народной забавой».

Ранее в Новосибирске активисты потребовали запретить концерт Киркорова, так как его поведение не соответствует морали и нравственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаИскСудПевецФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры