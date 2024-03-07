Израиль допустили к участию в «Евровидении»
Представительницу Израиля допустили к участию в «Евровидении». Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.
Как заявили в Европейском вещательном союзе, решение о допуске было принято после внесения поправок в текст песни «October Rain» («Октябрьский дождь»), которую сочли политизированной.
Уточняется, что изменился не только текст. Мелодию оставили прежней, а вот название композиции дали другое - «Ураган».
Ранее глава испанской партии Podemos Ионе Беларра потребовал отстранить Израиль от участия в «Евровидении» из-за «геноцида в отношении палестинского народа», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru