Мечта «Пилота» и спонтанные шутки: Культурный гид страны на выходные

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В числе самых популярных спектаклей уикенда, по версии «Kassir.ru», «Дядя Жорж» в постановке Сергея Газарова в Театре Сатиры, «Житие FM» в Театре «Современник» и «Общага-на-крови» в Театре имени Моссовета.

Театралов Петербурга заинтересовал «Высоцкий. Рождение Легенды», в Казани и Уфе активно скупали билеты на рок-оперу «Карамазовы», а в Новосибирске – на балет «Тщетная предосторожность» с Николаем Цискаридзе. Ну а в Концертном зале им. Чайковского 1 апреля на одну сцену выйдут пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев.

