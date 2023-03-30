Мечта «Пилота» и спонтанные шутки: Культурный гид страны на выходные
Илья «Черт» рассказал в эфире НСН о полетах над Питером и шутке с гитарой, похвалил Гришковца с Гарри Поттером и объяснил киноманам, чем заменить Тарантино с «Морковью».
Концерты: «Подъемники» и «Тыгыдым»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы «Пилот» Илья «Черт» Кнабенгоф, команда которого 1 апреля даст в Москве весенний концерт.
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Первоапрельский музыкальный уикенд будет богат на интересные события. В Москве выступят «Пилот» (1 апреля, клуб «1930»), Ёлка (1 апреля, «Урбан»), «Аффинаж» (2 апреля, «Урбан»), «Приключения электроников» (1 апреля, «16 тонн»), «Запрещенные барабанщики» (1 апреля, «Йоркшир») и CWT (1 апреля, «Агломерат»).
«Монгол шуудан» отметит День Рождения (2 апреля, «Base»). Ну а лидер группы 7Б Иван Демьян проведет День смеха в компании «Подъемников» «НАШЕго Радио» (1 апреля, «Концерт Бар)».
«Ундервуд» выступит в выходные в Питере, «Чайф» - в Уфе, а Найк Борзов - в Ногинске. КняZz зажжет сегодня Абакан, а потом отправится в Красноярском с Новосибирском.
Илья Кнабенгоф (Черт):
«Апрельский столичный концерт будет отличаться тем, что по городам мы едем с программой "25 лет группе", она состоит из золотых хитов за все эти годы, а на столичный концерт мы будем выносить практически все песни с последней пластинки "Тыгыдым", которые мы до сей поры практически не играли вживую вообще. Очень много будет новых песен в живом исполнении. Спецом какие-то развлекательные вещи – это, наверное, не наш профиль, но если спонтанно что-то родится, почему бы и нет. Мы любим спонтанные шутки, а они порой действительно происходят», - отметил музыкант.
Он также вспомнил веселые истории, сопровождавшие юбилейный тур, похвалив фан-клуб.
«Всякое смешное бывает. Леша (гитарист Алексей Светлов – прим. НСН) у нас в конце концерта частенько протягивает гитару в зал, и люди на этой гитаре дергают за струны, пытаются играть. На одном из последних концертов, когда он наконец-то гитару у зрителей забрал, поднялся на сцену, произошел момент успокоения и крики с аплодисментами стихли, одна женщина очень громко закричала на весь зал: "Лёха, я хочу поиграть на тебе!" И эта фраза нас потом неделю преследовала. Меня очень удивил концерт в Вологде. Несмотря на то, что это не такой большой город, площадка оказалась достаточно упакованной, аппарат замечательный, звук прекрасный, практически студийный, и огромное количество людей. Меня это все очень впечатлило, было неожиданно, и прием был очень теплым. Приятно, что во многих городах фан-клуб живет и здравствует, приятно, когда люди делаю в зале что-то интересное», - подчеркнул лидер «Пилота».
Спектакли: От Гришковца до Карамазовых
В числе самых популярных спектаклей уикенда, по версии «Kassir.ru», «Дядя Жорж» в постановке Сергея Газарова в Театре Сатиры, «Житие FM» в Театре «Современник» и «Общага-на-крови» в Театре имени Моссовета.
Театралов Петербурга заинтересовал «Высоцкий. Рождение Легенды», в Казани и Уфе активно скупали билеты на рок-оперу «Карамазовы», а в Новосибирске – на балет «Тщетная предосторожность» с Николаем Цискаридзе. Ну а в Концертном зале им. Чайковского 1 апреля на одну сцену выйдут пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев.
Илья Кнабенгоф (Черт):
«Я достаточно скучный и замкнутый человек: работа-дом-дом-работа-магазин-школа. Это вся моя жизнь последние 10 лет. Если говорить о театре, я фанат Жени Гришковца (на фото), прямо могу сказать: я в фан-клубе! Мне очень нравится Костя Хабенский, его театральные работы, и очень нравится Гришковец», - подчеркнул лидер «Пилота».
Четыре Питера: «Я мечтал быть летчиком»
Группа «Пилот» представляет Санкт-Петербург, и вслед за Светланой Сургановой и группой «Пикник» Илья «Черт» Кнабенгоф предложил НСН свой вариант путешествия по Северной Столице.
Илья Кнабенгоф (Черт):
«Я бы посоветовал посетить Морской собор, Остров фортов, мне очень нравится Кронштадт, Стрельна, старый парк Петергофа, парки в Гатчине и в Павловске, красивые пригороды. В самом городе надо походить и погулять по Петроградке и Васильевскому острову. При этом я рекомендую ходить по Питеру пешком. Если ты едешь на машине, это один город, и ты не увидишь ничего, если ты ходишь пешком, это совершенно другой, интересный город. Если ты двигаешься по воде на катере или кораблике, это третий город, тоже весьма интересный, а если посмотреть на него сверху, с вертолета, это четвертый город», - сказал музыкант.
При этом он рассказал НСН, сто мечтал быть летчиком и даже летал за штурвалом самолета.
«На вертолете я летал, и как пилот тоже. Я в свое время обучался пилотированию "Cessna", хотел получить права летчика, но, к сожалению, мой инструктор погиб в авиакатастрофе. Я летал и за штурвалом самолета. Я с детства мечтал быть летчиком и хотел эту мечту хоть как-то восполнить. Название группы тоже с этим косвенно связано. Там много причин сошлось, но одна из них была в том, что я с детства хотел стать летчиком гражданской авиации», - признался Илья.
Кино: Спрут, морковь и Гарри
В числе главных премьер нового киноуикенда, который стартует уже сегодня, комедия «Любовь-морковь. Восстание Машин» (на фото) с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте. На этот раз герои картины просыпаются в телах роботов-экскурсоводов.
На экране также выйдет фильм Микеле Плачидо «Тень Караваджо». При этом звезда «Спрута» сыграет не самого художника, а кардинала.
Кроме того, россияне увидят на широких экранах фильм Степана Бурнашева «Айта», завоевавший сразу несколько призов на кинофестивале «Зимний».
Илья Кнабенгоф (Черт):
«Кино я смотрю практически всегда в дороге. Я люблю всю жизнь фантастику и фильмы с хеппи-эндом. Я не очень люблю трагические фильмы, потому что и в жизни сложностей и трагедий хватает. Для меня фильм – это такая отдушина, когда можно вздохнуть и хапануть чего-то доброго, светлого и вечного. Я не смотрел второй "Аватар", честно говоря, мне понравился сериал "Рассказы из Петли", - это последнее, что мне очень понравилось, а также сериал «Один из нас» по компьютерной игре. "Темные начала" очень хороший фильм. Мне нравятся фильмы, отдающие Гарри Поттером, магией, волшебством, фантастикой и все такое», - рассказал музыкант.
Лидер «Пилота», также сказал, что его вдохновляет Тарковский, а не Тарантино, отметивший на днях 60-летие.
«Тарантино? Кровь, стрельба, мотоциклы и коньяк меня тоже не интересуют. Я фанат Тарковского последние 30 лет, и фильмы, которые мне нравятся, все из той же области. Мне не интересно массовое кино, я люблю фильмы, над которыми нужно думать, которые повышают интеллект, расширяют переживания души и так далее, мне не очень интересна развлекательная культура.», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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