«Она и меня провоцировала»: Отец Децла о скандальном интервью Собчак

Отец скончавшегося пять лет назад рэпера Децла Александр Толмацкий в интервью НСН заявил, что журналистка Ксения Собчак пыталась втянуть его в провокационный разговор, прежде чем обнародовала скандальное интервью с вдовой музыканта.

22 июля, в день рождения Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий), Собчак опубликовала на своем YouTube-канале интервью с бывшей женой музыканта Юлией Киселевой, которая, в частности, заявила, что большинство конфликтов в их семье происходило из-за свекра. По утверждению Киселевой, Толмацкий-старший якобы мог в присутствии посторонних оскорбить сына, а саму девушку обвинял в его смерти.