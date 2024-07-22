«Она и меня провоцировала»: Отец Децла о скандальном интервью Собчак

Александр Толмацкий заявил в эфире НСН, что в интервью Ксении Собчак с вдовой музыканта Юлией Киселевой были вранье и нестыковки.

Отец скончавшегося пять лет назад рэпера Децла Александр Толмацкий в интервью НСН заявил, что журналистка Ксения Собчак пыталась втянуть его в провокационный разговор, прежде чем обнародовала скандальное интервью с вдовой музыканта.

22 июля, в день рождения Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий), Собчак опубликовала на своем YouTube-канале интервью с бывшей женой музыканта Юлией Киселевой, которая, в частности, заявила, что большинство конфликтов в их семье происходило из-за свекра. По утверждению Киселевой, Толмацкий-старший якобы мог в присутствии посторонних оскорбить сына, а саму девушку обвинял в его смерти.

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«Все, кто знает ситуацию, понимают, что врет человек, это нестыковка сознательная. Более того, сегодня день рождения у Кирилла. Я даже не знаю, как это все назвать. То, что сделала Собчак, - зачем? Она просила меня дать интервью и провоцировала, чтобы я все это комментировал», - сказал Толмацкий.

Децл умер после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года из-за сердечной недостаточности в 35 лет. По утверждению Ксении Собчак, после пика популярности в 1990-е Децл прекратил общение с отцом-продюсером и исчез из публичного поля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
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