«Она и меня провоцировала»: Отец Децла о скандальном интервью Собчак
Александр Толмацкий заявил в эфире НСН, что в интервью Ксении Собчак с вдовой музыканта Юлией Киселевой были вранье и нестыковки.
Отец скончавшегося пять лет назад рэпера Децла Александр Толмацкий в интервью НСН заявил, что журналистка Ксения Собчак пыталась втянуть его в провокационный разговор, прежде чем обнародовала скандальное интервью с вдовой музыканта.
22 июля, в день рождения Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий), Собчак опубликовала на своем YouTube-канале интервью с бывшей женой музыканта Юлией Киселевой, которая, в частности, заявила, что большинство конфликтов в их семье происходило из-за свекра. По утверждению Киселевой, Толмацкий-старший якобы мог в присутствии посторонних оскорбить сына, а саму девушку обвинял в его смерти.
«Все, кто знает ситуацию, понимают, что врет человек, это нестыковка сознательная. Более того, сегодня день рождения у Кирилла. Я даже не знаю, как это все назвать. То, что сделала Собчак, - зачем? Она просила меня дать интервью и провоцировала, чтобы я все это комментировал», - сказал Толмацкий.
Децл умер после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года из-за сердечной недостаточности в 35 лет. По утверждению Ксении Собчак, после пика популярности в 1990-е Децл прекратил общение с отцом-продюсером и исчез из публичного поля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о социальных вкладах для граждан РФ с низкими доходами
- Секретная служба США назвала покушение на Трампа своим провалом
- СМИ: Сын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП
- Специалисты МАК установили обстоятельства крушения SSJ в Подмосковье
- Хиллари Клинтон поддержала Камалу Харрис
- СМИ: День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий
- Два ребенка пострадали при украинском обстреле Белгородской области
- В Татарстане редактора «Радио Свобода» приговорили к 6,5 года колонии
- В Ростове двое мужчин устроили перестрелку с полицейскими
- В Кемерово балкон квартиры обрушился вместе с хозяйкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru