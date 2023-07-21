Отец Децла рассказал о своих чувствах в день рождения умершего сына
21 июля 202318:46
Музыкальный продюсер Александр Толмацкий признался «Газете.Ru», что его переполняют эмоции в день рождения и смерти сына - рэпера Децла.
22 июля музыканту могло бы исполниться 40 лет. По признанию отца, он посещает могилу сына вместе с бывшей женой Ириной, развод с которой перечеркнул отношения с их единственным общим ребенком.
По признанию Толмацкого-старшего, он постоянно думает о Кирилле, просматривая старые видео, фотографии и интервью.
«Сейчас у меня другая семья, у меня есть дети, о которых я стараюсь думать. И то, что я вспоминаю, мне очень сложно дается. Как раз перед его днем рождения меня совсем сильно накрывает», - признался продюсер.
Кирилл Толмацкий умер после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года из-за сердечной недостаточности в 35 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru