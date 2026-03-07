Ольгу Бузову назвали самой популярной поп-исполнительницей в России

В топ‑10 также вошли Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy — автор хита «Сигма‑бой».



Кроме того, аналитики выделили лидеров по жанрам: Инстасамка — в хип‑хопе, Диана Арбенина — в роке, Кадышева, Бабкина и Пелагея — в фолке, а Круг, Ваенга и Успенская — в шансоне.

Ранее музыкальный обозреватель Денис Ступников сказал НСН, что молодежь «раскрутила» шансон в соцсетях «по приколу», снимая вирусные ролики, которые завирусились.

