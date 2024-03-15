Юлия Пересильд рассказала об успехе фильма «Вызов» в Китае
15 марта 202417:13
Актриса Юлия Пересильд в соцсетях рассказала о диком интересе в Китае к фильму Клима Шипенко «Вызов», в котором она исполнила главную роль.
По её словам, за два дня ей пришлось давать интервью 24 раза, причём всем главным китайским телеканалам.
«Пришли ученые, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин», — написала Пересильд.
Ранее в Пекине состоялась премьера российского фильма «Вызов», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru