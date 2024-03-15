Юлия Пересильд рассказала об успехе фильма «Вызов» в Китае

По её словам, за два дня ей пришлось давать интервью 24 раза, причём всем главным китайским телеканалам.

«Пришли ученые, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин», — написала Пересильд.

Ранее в Пекине состоялась премьера российского фильма «Вызов», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

