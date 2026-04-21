После хайпа вокруг ИИ-исполнителей и ИИ-музыки живой голос будет цениться еще больше. Об этом НСН рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Певица Валерия выпустила трек совместно с ИИ-артисткой Сашей Комович «Голос за гранью» на лейбле Zion Music. Он вышел в день рождения певицы - 17 апреля. Пригожин раскрыл, что это не более, чем интересная технологическая возможность.

«Это крутая технологичная идея, сейчас она работает. Но история с нейросетью сильно надоест. Вы же не можете сожительствовать с резиновой бабой. Здесь то же самое. Это как любая мода, которая проходит. С точки зрения моды это сейчас феерия. Но все равно после этого хайпа вокруг ИИ все живое будет еще более востребовано. Сейчас все наедятся и вернутся к живому», - рассказал он.