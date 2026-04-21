Пригожин раскрыл, зачем Валерия записала песню с ИИ-артистом
Иосиф Пригожин раскрыл НСН, что возможность выпустить песню с ИИ-артистом - это не более, чем крутая технологическая возможность, дань моде.
После хайпа вокруг ИИ-исполнителей и ИИ-музыки живой голос будет цениться еще больше. Об этом НСН рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Певица Валерия выпустила трек совместно с ИИ-артисткой Сашей Комович «Голос за гранью» на лейбле Zion Music. Он вышел в день рождения певицы - 17 апреля. Пригожин раскрыл, что это не более, чем интересная технологическая возможность.
«Это крутая технологичная идея, сейчас она работает. Но история с нейросетью сильно надоест. Вы же не можете сожительствовать с резиновой бабой. Здесь то же самое. Это как любая мода, которая проходит. С точки зрения моды это сейчас феерия. Но все равно после этого хайпа вокруг ИИ все живое будет еще более востребовано. Сейчас все наедятся и вернутся к живому», - рассказал он.
При этом Пригожин подчеркнул, что отличить голос ИИ-артиста от настоящего можно всегда.
«Конечно, возможно. Чистота, роботизированность, эмоции. У ИИ нет эмоций, нет души. Есть круто сделанный музыкальный материал, есть определенные фишки. Поэтому у нас родилась такая песня-диалог с ИИ. Это яркая краска, один из технологических элементов на нашем маршруте», - подытожил он.
Ранее певица Zivert (Юлия Зиверт) заявила, что созданные с применением искусственного интеллекта (ИИ) треки, которые занимают первые строчки хит-парадов, стали настоящим вызовом для реальных артистов и индустрии в целом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
