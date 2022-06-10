Объявлены пять новых категорий премии Grammy
Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила, что с 2023 года количество номинаций в рамках музыкальной премии Grammy увеличится, сообщает пресс-служба академии.
В сообщении говорится, что новых категорий будет пять. Это «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа», «Лучший автор песен», «Лучший поэтический альбом», «Лучшее исполнение в жанре «американа» и «Лучшее исполнение в жанре spoken word».
«Мы рады возможности отметить самых разных музыкальных творцов, которая появилась у нас благодаря введению новых категорий», - подчёркивается в заявлении.
Кроме того, в следующем году будет вручена специальная премия за «Лучшую песню о социальных изменениях».
Ранее обладателями премии Grammy стали дуэт Silk Sonic, певица Оливия Родриго, рок-группа Foo Fighters, Канье Уэста, Jay-Z и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Объявлены пять новых категорий премии Grammy
- В Литве пригрозили России расторжением Поляновского договора 1634 года
- СМИ: Чубайс покинет пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики
- В Белоруссии заявили о готовности заменить японские самосвалы и бульдозеры
- Глава ЦБ призвала выделять больше денег на поддержку населения
- Андрей Бочкарёв: Депо «Нижегородское» готово на три четверти
- Компания PornHub уволила единственного сотрудника из России
- Роспотребнадзор: в Ростовской области зарегистрированы случаи лихорадки Ку
- Анастасия Ракова: в Москве расширили функционал детской электронной медкарты
- СМИ: взрыв прогремел в Донецке в районе администрации главы ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru