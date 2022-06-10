Объявлены пять новых категорий премии Grammy

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила, что с 2023 года количество номинаций в рамках музыкальной премии Grammy увеличится, сообщает пресс-служба академии.

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В сообщении говорится, что новых категорий будет пять. Это «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа», «Лучший автор песен», «Лучший поэтический альбом», «Лучшее исполнение в жанре «американа» и «Лучшее исполнение в жанре spoken word».

«Мы рады возможности отметить самых разных музыкальных творцов, которая появилась у нас благодаря введению новых категорий», - подчёркивается в заявлении.

Кроме того, в следующем году будет вручена специальная премия за «Лучшую песню о социальных изменениях».

Ранее обладателями премии Grammy стали дуэт Silk Sonic, певица Оливия Родриго, рок-группа Foo Fighters, Канье Уэста, Jay-Z и другие.

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фото: официальный сайт GRAMMY/www.grammy.com
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