Объявлены пять новых категорий премии Grammy

В сообщении говорится, что новых категорий будет пять. Это «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа», «Лучший автор песен», «Лучший поэтический альбом», «Лучшее исполнение в жанре «американа» и «Лучшее исполнение в жанре spoken word».

«Мы рады возможности отметить самых разных музыкальных творцов, которая появилась у нас благодаря введению новых категорий», - подчёркивается в заявлении.

Кроме того, в следующем году будет вручена специальная премия за «Лучшую песню о социальных изменениях».

Ранее обладателями премии Grammy стали дуэт Silk Sonic, певица Оливия Родриго, рок-группа Foo Fighters, Канье Уэста, Jay-Z и другие.