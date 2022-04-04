Видеообращение Зеленского показали на церемонии «Грэмми»
Специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского показали на церемонии вручения американской музыкальной премии «Грэмми». Трансляция мероприятия состоялась в ночь на понедельник.
Украинский лидер призвал поддержать страну «любым способом».
«Не молчите, и тогда мир придет в наши города», — заявил Зеленский.
После видеообращения на премии выступил певец Джон Ледженд вместе с украинскими артистами и музыкантами, пишет «Свободная пресса».
Ранее американские деятели культуры предлагали позволить Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии «Оскар», напоминают Известия. Однако мероприятие прошло без украинского президента.
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