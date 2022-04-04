Видеообращение Зеленского показали на церемонии «Грэмми»

Специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского показали на церемонии вручения американской музыкальной премии «Грэмми». Трансляция мероприятия состоялась в ночь на понедельник.

Зеленский позвал Меркель и Саркози в Бучу с появлением видео с живыми «трупами»

Украинский лидер призвал поддержать страну «любым способом».

«Не молчите, и тогда мир придет в наши города», — заявил Зеленский.

После видеообращения на премии выступил певец Джон Ледженд вместе с украинскими артистами и музыкантами, пишет «Свободная пресса».

Ранее американские деятели культуры предлагали позволить Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии «Оскар», напоминают Известия. Однако мероприятие прошло без украинского президента.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПремияВладимир ЗеленскийСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры